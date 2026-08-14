 Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτός προορισμός για όλους -Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό - iefimerida.gr
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Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτός προορισμός για όλους -Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Η Όλγα Κεφαλογιάννη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη / INTIME: ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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«Η Ελλάδα εγγυάται την ασφάλεια όλων των επισκεπτών της. Ρατσιστικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις βίας τιμωρούνται παραδειγματικά, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας», αναφέρει σε δήλωσή της, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Το υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται στενά με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε ο σεβασμός και η προστασία κάθε επισκέπτη, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων, να είναι απαράβατη συνθήκη της ελληνικής φιλοξενίας.

Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες, όσο και για όλους τους επισκέπτες της», υπογραμμίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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