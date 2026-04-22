Συμεών Κεδίκογλου: «Είμαι έτοιμος να παραιτηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στο κόμμα Τσίπρα -Και άλλοι συνάδελφοι σκέφτονται το ίδιο» - iefimerida.gr

Ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, εν μέσω διεργασιών και ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να παραιτηθεί και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ευρύτερες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», ο κ. Κεδίκογλου ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί του που σκέφτονται να μετακινηθούν στο κόμμα Τσίπρα. «Υπάρχει κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας η μοναδική εναλλακτική, λέει ο Κεδίκογλου

Όπως τόνισε, ο δημόσιος λόγος και η πολιτική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού συνιστούν, κατά την άποψή του, τη μοναδική εναλλακτική για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου απέναντι στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε: «Στην Ελλάδα έχουμε υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων, η εκτίμηση ψήφου είναι λάθος, ενώ υπάρχουν σε αυτές και κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα».

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα και να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, ο Συμεών Κεδίκογλου απάντησε: «Είναι ένα άκομψο διάστημα για εμάς τους βουλευτές αλλά αυτά νομίζω ότι είναι μικρότερα σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα και με αυτά που θα δείξει η ζωή. Επειδή ο ίδιος έδειξε το παράδειγμα και έχει πει ότι θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, και δεν είναι σωστό να πατάς σε δύο διαφορετικές βάρκες, από τη μια βεβαίως όσο είμαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε, και το κάνουμε, να έχουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε βουλευτές αν όμως πάρουμε μια τέτοια απόφαση τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία όπως την περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός».

﻿«Είναι λίγο πρόωρο από πλευράς θεσμικότητας που δεν έχει ανακοινωθεί αλλά θέλετε να αφήσουμε τα τυπικά και να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας ναι, είμαι έτοιμος να το κάνω»﻿, τόνισε ο βουλευτής.