ΚΕΔΕ -Μαργαρίτης Σχοινάς: «Τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση 80 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα» - iefimerida.gr

Νέα πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα, προγραμματίζει να εκδώσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με δικαιούχους δήμους και Περιφέρειες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Η πρόσκληση θα αφορά έργα ταμίευσης νερού και κατασκευής αρδευτικών δικτύων, με ανώτατο προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο, με τον κ. Σχοινά να καλεί τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες των περιοχών τους.

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«Δεν χρειάζονται παντού έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Χρειάζονται και μικρότερες, στοχευμένες παρεμβάσεις, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι δήμοι και οι Περιφέρειες γνωρίζουν καλύτερα πού πρέπει να γίνουν τα έργα. Ζήτησε, παράλληλα, να δοθεί προτεραιότητα σε ώριμες παρεμβάσεις που εξυπηρετούν περισσότερους παραγωγούς, μπορούν να αποδώσουν γρήγορα και συνδέονται με άλλα έργα.

Ο υπουργός εξέφρασε την προσδοκία, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τέτοιες υποδομές, μεταξύ άλλων από το Ταμείο Συνοχής.

Τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της σύμβασης

Η πρώτη από τις τρεις ειδήσεις που ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς, αφορά το Μιναγιώτικο φράγμα στη Μεσσηνία. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, με το έργο να έχει συνολικό χρηματοοικονομικό μέγεθος 149,21 εκατ. ευρώ και να προβλέπει εξασφαλισμένη άρδευση για 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Η πρώτη φάση, που θα καλύπτει περίπου 18.800 στρέμματα, προβλέπεται να παραδοθεί ολοκληρωμένη και λειτουργική σε 18 μήνες από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. Το έργο περιλαμβάνει ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 11 εκατ. κυβικών μέτρων, αρδευτικά δίκτυα και υποδομές ύδρευσης για πέντε οικισμούς στους δήμους Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης.

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Πρόκειται για το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» που προχωρά προς υπογραφή, μετά τα έργα στον Ταυρωπό, στην Υπέρεια - Ορφανά, στον Νέστο και στο Λασίθι, όπου έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι συνολικές επενδύσεις των έργων πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ, με το ύψος τους να ανέρχεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη ανακοίνωση αφορούσε την αγροτική οδοποιία. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 έχουν εγκριθεί προς ένταξη 446 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 241,7 εκατ. ευρώ, με δικαιούχους 141 δήμους. Για τη χρηματοδότησή τους εγκρίθηκε υπερδέσμευση πόρων, ώστε να καλυφθούν περισσότερα έργα.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι, αν συνυπολογιστούν τα έργα αγροτικής οδοποιίας και μικρών αρδευτικών που χρηματοδοτήθηκαν από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι συνολικοί προϋπολογισμοί των παρεμβάσεων ξεπερνούν τα 490 εκατ. ευρώ σε δύο προγραμματικές περιόδους. Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι χρηματοδοτήσεις να μετατραπούν το ταχύτερο δυνατό σε ολοκληρωμένα έργα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα LEADER, ο υπουργός το χαρακτήρισε «ένα μικρό διαμαντάκι», σημειώνοντας ότι προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις μικρές τοπικές κοινωνίες με περιορισμένους πόρους. «Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε το LEADER και να το υπερδεσμεύουμε», είπε.

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Μιλώντας για το νέο σύστημα πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, ο κ. Σχοινάς αναγνώρισε ότι όλα τα νέα συστήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αρχή, αλλά υπογράμμισε ότι έχουν πλέον λυθεί ζητήματα που σχετίζονταν με το Κτηματολόγιο και τους μικρούς κλήρους, μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, καθημερινά οριστικοποιούνται 12.000 έως 15.000 αγροτικές δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι «το νέο σύστημα είναι στα χέρια του κράτους και της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Τέλος, δήλωσε αισιόδοξος ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2028-2034, θα εισρεύσουν 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Τόνισε ότι τα κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη, και όχι σε επιτήδειους, ή σε όσους εκμεταλλεύτηκαν το προηγούμενο σύστημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ