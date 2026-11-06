ΚΕΔΕ -Παπασταύρου: Πάνω από 4 δισ. για 1.518 έργα στους δήμους από το 2019 -Νέες χρηματοδοτήσεις για ανακύκλωση, ενέργεια και υποδομές - iefimerida.gr

Στις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ομιλία του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυροί και αποτελεσματικοί δήμοι. Στους δήμους συναντώνται η Πολιτεία με τον Πολίτη και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης με την καθημερινή πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

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Όπως επισήμανε, η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων έχει ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε και ο πρωθυπουργός.

Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση που προκαλεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική τεκμηριωμένη μελέτη της ΚΕΔΕ, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων που προωθεί το ΥΠΕΝ για την οικονομική ενίσχυση των δήμων και την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης.

﻿Νέες χρηματοδοτήσεις για ανακύκλωση, ενέργεια και δημοτικές υποδομές

Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη διάθεση 325 εκατ. ευρώ μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για έργα ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής αποβλήτων, με τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου 2026.

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Παράλληλα, εντός του Νοεμβρίου προβλέπεται η διάθεση 240 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον τομέα της ενεργειακής αυτονομίας, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταριών), με στόχο την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης.

Επιπλέον, περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ διατίθενται μέσω προγραμμάτων όπως τα «Φοίβος», «Αθηνά» και «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συνολικού ύψους 234 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 79 εκατ. ευρώ αφορούν αστικές αναπλάσεις και 30 εκατ. ευρώ τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε 172 δήμους. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση 12,5 εκατ. ευρώ για 14 δήμους της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

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Στο τραπέζι ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, επιδιώκεται πρόσθετη ρύθμιση για τις εναπομείνασες οφειλές των δήμων, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συζητήσεις με τη ΔΕΗ για τη δυνατότητα διαμόρφωσης ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους, με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους.

Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για 1.518 έργα από το 2019

Κάνοντας απολογισμό των παρεμβάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι από το 2019 έχουν διοχετευθεί περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση συνολικά 1.518 έργων σε δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 226 έργα διαχείρισης λυμάτων, 357 έργα ύδρευσης, 72 έργα διαχείρισης αποβλήτων και 685 έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο.

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Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτυπώνουν τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη βελτίωση των υποδομών και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ