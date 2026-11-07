 ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία στο συνέδριο - «Φύγε από εδώ, δεν ντρέπεσαι λιγάκι;» του απάντησε ο Καφαντάρης - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία στο συνέδριο - «Φύγε από εδώ, δεν ντρέπεσαι λιγάκι;» του απάντησε ο Καφαντάρης

Ένταση Δούκα - Καφαντάρη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Ένταση Δούκα - Καφαντάρη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένταση με πρωταγωνιστές τον Χάρη Δούκα και τον Δημήτρη Καφαντάρη σημειώθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή την ψηφοφορία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αμφισβήτησε ανοιχτά τη διαδικασία, επικαλούμενος καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων.

«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας στο αίτημά του, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να απαντούν «μετρηθείτε», ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων.

«Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», είπε ο κ. Καφαντάρης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΚΕΔΕ καταγγελία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ