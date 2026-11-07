ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία στο συνέδριο - «Φύγε από εδώ, δεν ντρέπεσαι λιγάκι;» του απάντησε ο Καφαντάρης - iefimerida.gr

Ένταση με πρωταγωνιστές τον Χάρη Δούκα και τον Δημήτρη Καφαντάρη σημειώθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή την ψηφοφορία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αμφισβήτησε ανοιχτά τη διαδικασία, επικαλούμενος καταγγελίες περί νοθείας και ζητώντας ονομαστική καταμέτρηση των ψήφων.

«Ονομαστική τώρα», φώναζε ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας στο αίτημά του, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να αντιδρούν και να απαντούν «μετρηθείτε», ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους.

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Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων.

«Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Έλα τώρα, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση», είπε ο κ. Καφαντάρης.