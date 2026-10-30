Κατσαφάδος: Η αξιοπιστία της Πολιτείας κρίνεται από το αποτέλεσμα που βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του - iefimerida.gr

Η πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, αλλά και αυτοψίες σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη βρεθήκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου στην Άρτα.

Ο υφυπουργός συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται στην Ήπειρο και έχει συναντήσεις με εκπροσώπους Δημοτικών Αρχών και Τοπικών Φορέων.

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Η επίσκεψη του Κώστα Κατσαφάδου στην Άρτα, εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου των παρεμβάσεων και της συνεργασίας της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Κατά την παρέμβασή του, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική αρωγή δεν εξαντλείται στην έγκριση των χρηματοδοτήσεων, αλλά κρίνεται από την πρόοδο των έργων.

«Η έγκριση μιας χρηματοδότησης δεν είναι το τέλος της προσπάθειας. Είναι η αρχή της ευθύνης μας να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι θα αξιοποιηθούν και οι παρεμβάσεις θα προχωρήσουν. Γιατί η αξιοπιστία της Πολιτείας κρίνεται στην πράξη, από το αποτέλεσμα που βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Έγκριση 53 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και έργα μόνιμης ανάκαμψης

Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής έχουν εγκριθεί συνολικά 53 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν χρηματοδοτήσεις προς την αποκατάσταση ζημιών και έργα μόνιμης ανάκαμψης, ενώ σημαντικοί πόροι έχουν εγκριθεί και για τους Δήμους όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί για τους τέσσερις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 6,31 εκατ. ευρώ και αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ειδικότερα:

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Δήμος Αρταίων: 2,3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 2,08 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη: 1,48 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Δήμος Νικολάου Σκουφά: 450.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Ο Κώστας Κατσαφάδος, κατά την περιοδεία του στην περιοχή είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί χωριά, να συνομιλήσει με τους κατοίκους και να ακούσει τα προβλήματά τους. Μάλιστα τόνισε πως βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους δημάρχους και τον περιφέρειαρχη, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι εκκρεμότητες.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος και των υπηρεσιών της κρατικής αρωγής.

«Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να αποκαθιστούμε τις ζημιές του χθες. Είναι να θωρακίζουμε τον τόπο για το αύριο. Για την Άρτα, τα Τζουμέρκα και ολόκληρη την Ήπειρο, επιδιώκουμε η κρατική στήριξη να μετατρέπεται σε έργο, το έργο σε απτό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης», κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ