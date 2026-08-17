Κατσαφάδος: Έως το τέλος της εβδομάδας οι πληρωμές σε πυρόπληκτους στη Μάνδρα -Σχεδόν 300 συλλήψεις για εμπρησμό φέτος - iefimerida.gr

Στην άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των «δύο συνανθρώπων μας εχθές σε μία από τις δύο πυρκαγιές τις οποίες αντιμετωπίσαμε, στα Περιστέρια της Σαλαμίνας», και πρόσθεσε:

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«Ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα. Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στον Δήμο Κασσάνδρας και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου, σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες, διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες και την Τετάρτη, παρουσία και δική μου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, θα γίνει μια σύσκεψη στο δημαρχείο της Κασσάνδρας. Μετά από εδώ θα πάμε στη Σαλαμίνα, ξεκινάμε σήμερα και στη Σαλαμίνα» τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

Αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο αίτημα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τους πληγέντες και ότι οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα χρήματα για την οικοσκευή στους πρώτους 49 δικαιούχους

«Ο Δήμος Μάνδρας μάς έστειλε το πρώτο αίτημα με τους πρώτους 49 δικαιούχους, οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσουν να πληρώνονται», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος και πρόσθεσε ότι «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε στείλει τα χρήματα για την οικοσκευή, τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 49 δικαιούχους».

«Περιμένουμε και τα υπόλοιπα αιτήματα από τον Δήμο Μάνδρας για τους υπόλοιπους που έχουν κάνει την αίτησή τους για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα για την οικοσκευή, και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών», σημείωσε ο υφυπουργός και αναφέρθηκε στη διαδικασία αποκατάστασης των κτιρίων τονίζοντας:

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«Η ΚΥΑ είναι έτοιμη, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία όπου οι πολίτες από αρχές Σεπτέμβρη θα ενημερωθούν και μέσα από ένα call center το οποίο έχουμε στήσει. Αρχές Σεπτέμβρη θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην επισκευή, την ανακατασκευή του κτιρίου τους», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Πολιτείας ότι θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα».

«Σε ό,τι είχαμε πει για το Πόρτο Γερμενό, θα αναλάβει το κράτος την κατεδάφιση των "κόκκινων" σπιτιών, ούτως ώστε να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να προχωρήσουν μετά στην ανακατασκευή τους», είπε.

«Το ίδιο θα ισχύσει και για τις υπόλοιπες περιοχές, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Δηλαδή, όπου υπάρχουν "κόκκινα" σπίτια, κτίρια προς κατεδάφιση δηλαδή, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία τα έξοδα κατεδάφισης», σημείωσε.

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Πόρτο Γερμενό: 101 τα «κόκκινα» σπίτια

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, ο αριθμός των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» στο Πόρτο Γερμενό έχει αυξηθεί από τα 79 στα 101, καθώς συνεχίστηκαν οι αυτοψίες και υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις.

«Τώρα διεξάγονται οι αυτοψίες. Την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί σας είχα πει ότι μιλάγαμε για 79 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Μετά υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι και έκαναν αίτηση. Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί "κόκκινα" και είναι για ανακατασκευή», ανέφερε.

«Ξεκινάνε οι αυτοψίες σήμερα στις 2 περιοχές, στον Δήμο Κασσάνδρας και στον Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια, δηλαδή και στις 2 περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτιρίων», είπε.

«14 τόνοι νερό ανά στρέμμα στη Μάνη»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στη Μάνη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει «άλλοθι», αλλά ταυτόχρονα περιέγραψε το πρωτοφανές, όπως είπε, ύψος βροχής που καταγράφηκε στην περιοχή.

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«Δεν αποτελεί άλλοθι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής. Αυτό το οποίο έγινε στη Μάνη είναι κάτι μοναδικό. Εγώ με κατοίκους που συνομίλησα, με ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία, δεν το έχουν ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή τους», ανέφερε.

«Δεκαπενταύγουστο να πέσουν 14 τόνοι νερό, ανά στρέμμα, σε μια περιοχή η οποία είναι γεωγραφικά μια μικρή περιοχή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο μεγάλος ήταν ο όγκος νερού ο οποίος έπεσε», πρόσθεσε.

Όπως είπε, και στη Μάνη κινητοποιήθηκε άμεσα ο κρατικός μηχανισμός, ενώ πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

«Και σήμερα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, ούτως ώστε να καταγράψουν τις τυχόν ζημιές οι οποίες έχουν γίνει σε κτίρια και σε επιχειρήσεις», είπε.

«Κάναμε μια συντονισμένη ενέργεια τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τον Δήμο, ούτως ώστε να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μηχανήματα έργου και την επόμενη μέρα να μπορέσει να εξομαλυνθεί η ζωή στην περιοχή. Γιατί μιλάμε για το μέσο μιας τουριστικής περιόδου. Από τις 16 Αυγούστου έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση», σημείωσε.

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Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μάνη, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.

«Αύριο Τρίτη θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή κρατικής αγωγής. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι ελάχιστες και μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές», είπε.

«Για αυτές όμως θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Αύριο, που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κυβερνητικής Αρωγής, θα κάτσουμε και θα πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πληγεί από όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα», ανέφερε.

Σχεδόν 300 συλλήψεις για φωτιές

Κλείνοντας, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στο ζήτημα των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών και στην ατομική ευθύνη.

«Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές, αλλά δημιουργεί συνθήκες ώστε να είναι δύσκολη η κατάσβεση των πυρκαγιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως είπε, στην πλειονότητά τους οι πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε εκούσια είτε ακούσια.

«Ως επί το πλείστον, φωτιές βάζει ο άνθρωπος, γι' αυτό και φέτος αγγίζουμε τις 300 συλλήψεις ανθρώπων που, είτε με δόλο είτε ακούσια, έβαλαν κάποια πυρκαγιά», σημείωσε.