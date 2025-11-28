Κατρίνης για πρόγραμμα SAFE: Πέπλο σιωπής για τα 800 εκατ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα - iefimerida.gr

Για «πέπλο σιωπής» σχετικά με «τα 800 εκατ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα από το SAFE και θα επιβαρύνουν κάθε Έλληνα πολίτη» έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση αναφέρει πως «τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της πρότασης της Ελλάδας για τη συμμετοχή της στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν δείχνει την αυτονόητη δημοκρατική ευαισθησία να ενημερώσει την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής για τις προθέσεις, τις προτεραιότητες και τις επιλογές της χώρας».



«Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής για τα 787,67 εκατ. ευρώ εξοπλισμών παραμένουν άγνωστα και αδιευκρίνιστα, ενώ, παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠΑΣΟΚ για έγκαιρη συνεδρίαση και ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών, αυτό δεν συνέβη μέχρι σήμερα» υπογραμμίζει ο κ. Κατρίνης, και συνεχίζει:



«Το ερώτημα είναι γιατί έχει απλωθεί αυτό το πέπλο σιωπής για το σημαντικό αυτό ζήτημα, για τα 800 εκατομμύρια ευρώ που θα δανειστεί η χώρα και θα επιβαρύνουν κάθε Έλληνα πολίτη.

Κατρίνης: Ύψιστη προτεραιότητα η Άμυνα, όμως οι δαπάνες πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και λογοδοσία

»Προφανώς, γιατί η οποιαδήποτε συζήτηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα προκαλεί ενόχληση στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.



Ναι, η εθνική άμυνα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Οι δαπάνες, όμως, για την ενίσχυσή της πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και λογοδοσία. Αν η ιδιοκτησιακή αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα και το κράτος θέλει να μας επιβάλλει τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση της Βουλής, για το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν είναι αποδεκτό.



Δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές στο συγκεκριμένο ζήτημα, η διαφάνεια είναι πράξη πατριωτισμού και προϋπόθεση συναίνεσης.

Καλώ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενημερώσει, άμεσα, την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής για το πρόγραμμα SAFE».