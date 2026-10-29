Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε μέλος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα -Γράφτηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας - iefimerida.gr

Μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Νοτοπούλου γράφτηκε μέλος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας «myelas».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία εκλέχθηκε στις εκλογές του 2023 στην Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα τον περασμένο Ιούλιο.

Σημειώνεται πως πριν από μερικές μέρες στην ΕΛΑΣ γράφτηκε μέλος και η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία επίσης είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.