 Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε μέλος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα -Γράφτηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας - iefimerida.gr
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Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε μέλος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα -Γράφτηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Η Κατερίνα Νοτοπούλου
Η Κατερίνα Νοτοπούλου / Φωτογραφία: INTIMENEWS/ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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Μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Νοτοπούλου γράφτηκε μέλος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας «myelas».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία εκλέχθηκε στις εκλογές του 2023 στην Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα τον περασμένο Ιούλιο.

Σημειώνεται πως πριν από μερικές μέρες στην ΕΛΑΣ γράφτηκε μέλος και η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία επίσης είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

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