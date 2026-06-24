 Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη -Τι προβλέπει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη -Τι προβλέπει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην Ολομέλεια της Βουλής
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην Ολομέλεια της Βουλής / Φωτογραφία EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που ανοίγει το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών, με τη διάταξη ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη από την Ολομέλεια και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, όπως η αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

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