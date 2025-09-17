Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά 4ης φρεγάτας Belharra -Δείτε τι προβλέπει - iefimerida.gr

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra από το υπουργείο Άμυνας.

Μετά την έγκριση από το ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του εξήγησε τα πλεονεκτήματα της αγοράς της 4ης φρεγάτας, εξηγώντας πως σήμερα θα την κατέθετε στη Βουλή για να τεθεί προς ψήφιση.

Μόλις ψηφιστεί, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινά να «τρέχει» η κατασκευή της, στην οποία θα έχουν συμμετοχή κατά 25% τα ελληνικά ναυπηγεία.

Πιο συγκεκριμένα, κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Δείτε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση

Δείτε ΕΔΩ την ειδική έκθεση

Δείτε ΕΔΩ την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

α) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας (1) επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

β) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 Τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας.

Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών (3) νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μίας (1) επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι η 4η φρεγάτα με την επωνυμία «Θεμιστοκλής» θα έχει τη δυνατότητα να φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους. ﻿

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Γαλλία από το 2021 να προμηθευτεί 3 φρεγάτες Belharra (ο «Κίμων», που ήδη ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές, ο «Φορμίων» -η καθέλκυση έγινε τον Ιούνιο-, και ο «Νέαρχος»), αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον, ώστε να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό για περισσότερα από 30 χρόνια.

Δένδιας: Η νέα φρεγάτα θα φέρει βαλλιστικούς πυραύλους

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, «δεν είναι απλώς μια 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ''Θεμιστοκλής'' είναι Belharra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Όπως έχει διευκρινίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η αγορά της 4ης φρεγάτας δεν θα επηρεάσει τις δαπάνες του υπουργείου Άμυνας.