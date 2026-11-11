Καταγγελίες ότι η κόρη του υφυπουργού Τσαβδαρίδη έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης -«Ουδέποτε», απαντά ο ίδιος - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για φερόμενη συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο.



Την υπόθεση έφερε χθες στο φως το MEGA, παρουσιάζοντας μαρτυρίες γονέων αθλητριών και του προπονητή της ομάδας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τότε 17χρονη εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος του συλλόγου, χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις ή στους αγώνες.

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Τσαβδαρίδης: «Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», διέψευσε τα δημοσιεύματα.

«Παρακολουθώ και εγώ από χτες τα δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω είναι: τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν;», ανέφερε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε: «Αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο».

Όπως υποστήριξε, η κόρη του συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, αποκλειστικά με βάση τις επιδόσεις της.

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«Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», δήλωσε.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η τότε 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε σε γήπεδο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και το όνομά της συμπεριλήφθηκε στο φύλλο αγώνα.

Γονείς άλλων αθλητριών που έμειναν εκτός αποστολής, αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι η νεαρή δεν είχε προηγούμενη παρουσία στην ομάδα.

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«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στο MEGA.

Άλλος καταγγέλλων υποστήριξε ότι η παρουσία της κόρης του υφυπουργού συνδεόταν με την προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδινε στις αθλήτριες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Όπως προκύπτει, για τη χορήγηση της μοριοδότησης αρκούσε η αναγραφή της αθλήτριας στο φύλλο αγώνα στο 50% συν έναν από τους αγώνες της ομάδας, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα χρόνος συμμετοχής.

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται, σύμφωνα με το επίμαχο ρεπορτάζ, να εμφανίστηκε στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων, εξασφαλίζοντας δικαίωμα πρόσθετης μοριοδότησης 10%, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σταμάτησε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του συλλόγου.

Σε τηλεοπτικά πλάνα που παρουσίασε το MEGA, η νεαρή εμφανίζεται να κάθεται στον πάγκο σε απόσταση από τις υπόλοιπες αθλήτριες και να αποχωρεί μετά το τέλος αναμέτρησης χωρίς να συμμετέχει στον πανηγυρισμό της ομάδας.