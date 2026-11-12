Καταγγελία διασωστών του ΕΚΑΒ κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Μας ειρωνευόταν την ώρα που παραλαμβάναμε ασθενή»

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, διατυπώνονται σε ανακοίνωση εκπροσώπων των διασωστών του ΕΚΑΒ, με αφορμή περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παραλαβής ασθενούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να επέδειξε απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες του ΕΚΑΒ, την ώρα που εκείνοι εκτελούσαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

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Όπως καταγγέλλεται, κατά τη διάρκεια της παραλαβής περιστατικού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να ειρωνεύτηκε τους διασώστες και να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Κάνετε σόου για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη στάση επέδειξε αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των διασωστών.

«Είναι αδιανόητο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον δημοσίων λειτουργών και ενός ασθενούς συμπολίτη μας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία.

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Η ανακοίνωση υπογράφεται, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρόεδρο Γεώργιο Μαθιόπουλο, ενώ στο κείμενο αναφέρεται και ο γενικός γραμματέας.