Κατά μέτωπο επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Στόχος η φθορά του προφίλ του πρωθυπουργού -Κόκκινο πανί ο Λαζαρίδης - iefimerida.gr

Στην προθέρμανση βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ για την πιο σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση, που θα έρθει την Πέμπτη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να αναμετρηθεί προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα των υποκλοπών που ανέδειξε πρώτος, έχοντας πλέον στα χέρια του και την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις παρακολουθήσεις. Έτσι θα αποκαλέσει κατά την διάρκεια της ομιλίας του αρκετές φορές τον Πρωθυπουργό «Νίξον», ρωτώντας τον παράλληλα γιατί τον αποκαλούν έτσι προκαλώντας την απάντηση του για να ολοκληρωθεί η σύγκρουση. Την ίδια ώρα στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο την Πέμπτη να παρουσιάσει νέα στοιχεία που αφορούν τις υποκλοπές και εκθέτουν την κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ως εκβιαζόμενο τον Πρωθυπουργό από τον Τάλ Ντίλιαν που υποστήριξε πως το παράνομο λογισμικό predator απευθυνόταν για χρήση αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει και για το ρεπορτάζ της εφημερίδας το «Βήμα» στο οποίο αναφέρεται ότι είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ. Σε αυτή την βάση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να συνδέσει άμεσα την κυβέρνηση με τις υποκλοπές, στις οποίες θα επικεντρωθεί η συζήτηση στη Βουλή.

Όλα τα πυρά του ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο του πρωθυπουργού με στόχο την φθορά του προφίλ του

«Οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα του απρόσωπου βαθέος κράτους, αλλά μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας για τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του κ. Μητσοτάκη» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κάνοντας σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να χρεώσει τα πάντα στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν από την σύγκρουση με την κυβέρνηση στον απόηχο σκανδάλων να φθαρεί ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτό και όλα τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη θα στραφούν στο πρόσωπο του. Έτσι επιχειρείται να συγκριθεί με τον Πρωθυπουργό σε ένα πεδίο που ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι είνα ευνοϊκό και αποδομεί το μεταρρυθμιστικό προφίλ του αντιπάλου του.

Κόκκινο πανί του ΠΑΣΟΚ ο Μακάριος Λαζαρίδης - Αίτημα διαρκείας για την αποπομπή του

Με την ίδια στρατηγική θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και για την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη που αναμένεται να ενταχθεί στα πυρά του κατά της κυβέρνησης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση επιμένουν ότι με τις απαντήσεις που έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί της ουσίας ομολόγησε ότι στο παρελθόν είχε διοριστεί στο δημόσιο, χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Έτσι συνεχίζουν να ζητούν από τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει από το κυβερνητικό σχήμα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προσωπικό του ρουσφέτι και συμπληρώνοντας ότι η αριστεία έμεινε στα λόγια.

Αντιθέτως όπως επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε αυτή την περίπτωση στόχος είναι ο λογαριασμός να αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ώστε να απολογηθεί. Ειδικά για την υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη και το πως εργάστηκε στο δημόσιο, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει με υψηλή ένταση καθώς αποτελεί κόκκινο πανί για την Χαριλάου Τρικούπη και επιπλέον χτυπά αντιπαραθετικά σε ένα κύριο μήνυμα της κυβέρνησης που είναι η αριστεία.

Πίεση για την δημιουργία προεκλογικού κλίματος

Έχοντας κάνει την πολλαπλή επίθεση που έχει προετοιμάσει κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Μακάριο Λαζαρίδη θα εκφράσει με μεγαλύτερη ένταση του αίτημα του για πρόωρες εκλογές. Με αυτά τα νέα δεδομένα στόχος του ΠΑΣΟΚ γίνεται η πίεση στην κυβέρνηση ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δημιουργήσει άκρως προεκλογικό κλίμα που θα συμπαρασύρει τις εξελίξεις.