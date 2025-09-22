Το ΚΑΤ έγινε πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού -Συγχαρητήρια Γεωργιάδη σε διοίκηση και εργαζομένους - iefimerida.gr

To KAT έγινε το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που εντάσσεται πλήρως στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού στο ΕΣΥ, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Χ (πρώην Twitter), ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ΚΑΤ είναι το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που ανέβασε τα ραντεβού του στο myHealth app και στο finddoctor.gov.gr, ενώ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566, συγχαίροντας τη διοίκηση και τους εργαζομένους.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΚΑΤ και την ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού στο ΕΣΥ

«Πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που ανέβασε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ! Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους!».