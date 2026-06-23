Κασσελάκης: Προσφορά στη Δημοκρατία η συζήτηση με τον Άδωνι -Αν θέλει να έρθει και ο Τσίπρας, δεν έχω κανένα θέμα - iefimerida.gr

Ως «προσφορά στη Δημοκρατία» χαρακτήρισε τη συζήτησή του με τον Άδωνι Γεωργιάδη ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στη χθεσινοβραδινή συνέντευξη με τον υπουργό Υγείας στη διαδικτυακή εκπομπή «Direct», για την οποία είπε μεταξύ άλλων ότι «από σπόντα έγινε αυτή η συζήτηση. Από μια συνέντευξη που είχα δώσει με τον Τάιλερ, όπου αναφέρθηκε σε ζητήματα υγείας. Μετά το είδε αυτό ο κ. Γεωργιάδης και είπε: με χαρά θα δεχτώ […]. Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πολύ μεγάλη τοξικότητα όσο έχω πολιτευτεί. Κανείς δεν έχει συγκρουστεί όπως εγώ έχω συγκρουστεί με τη ΝΔ».

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Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το βασικό συμπέρασμα από την πρόσκληση και τη συζήτηση είναι πως η στείρα καταγγελία και η τοξικότητα αποτελούν την εύκολη οδό στην πολιτική αντιπαράθεση. Όπως ανέφερε, στόχος του νέου κόμματος είναι να καταθέτει προτάσεις και λύσεις, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να σταματήσει η αντίληψη πως όποιος συνομιλεί με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιδιώκει πολιτική σύγκλιση μαζί τους.

Κασσελάκης: Εάν θέλει ο κ. Τσίπρας να έρθει στο Direct, με μεγάλη μου χαρά, δεν έχω κανένα θέμα

«Το ρεζουμέ για όλη την πρόσκληση, τη συζήτηση, είναι ότι το να είσαι τοξικός και μόνο καταγγελτικός είναι το πιο εύκολο. Εμείς θέλουμε το νέο μας κόμμα να είναι ένα κόμμα λύσεων. Πρέπει να σταματήσουν οι φαντασιώσεις ότι καθένας που μιλάει με κάποιον από άλλο χώρο φλερτάρει με τον χώρο αυτό. Εάν θέλει να έρθει ο κ. Τσίπρας, να έρθει στο Direct, στην εκπομπή στο YouTube, με μεγάλη χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» επισήμανε ακόμη ότι τέτοιου είδους διάλογοι ενισχύουν τη δημοκρατική λειτουργία και δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν πρόσωπα και θέσεις. Παράλληλα, επανέλαβε ότι φιλοδοξία του κόμματός του είναι να εκφράσει όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν, να εργαστούν, να καινοτομήσουν και να συμβάλουν παραγωγικά στην ανάπτυξη της χώρας.

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«Το να έχεις έναν τέτοιο διάλογο είναι μια προσφορά στη Δημοκρατία. Θα κριθούμε όλοι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε οι Δημοκράτες να είναι λύσεων για τομών για την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε όλους όσους θέλουν να δουλέψουν, να εργαστούν, να χτίσουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους», συνέχισε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των γυναικοκτονιών, ο Στέφανος Κασσελάκης τάχθηκε υπέρ της θεσμικής κατοχύρωσης του όρου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν ταυτίζεται πλήρως με την έννοια της ανθρωποκτονίας.

Κασσελάκης για τον όρο γυναικοκτονία: Είναι αναγκαία η καθιέρωσή του

«Η καθιέρωση του όρου είναι ένα αναγκαίο, αλλά τελευταίο βήμα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν χθες. Όπως είναι να υπάρχει ένα σωστό οικογενειακό δίκαιο, εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια. Δεν μπορούν να περνάνε τα χρόνια και τα παιδάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά από γυναικοκτονίες, να μην έχουν ένα καθεστώς επισφάλειας», σημείωσε.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες για περιστατικά βίας θα πρέπει να ενεργοποιούν άμεσα τόσο τις αστυνομικές όσο και τις δικαστικές αρχές, ενώ υποστήριξε ότι η αδράνεια των αρμόδιων λειτουργών οφείλει να συνεπάγεται συνέπειες.

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«Μία γυναικοκτονία δεν είναι απλά μία ανθρωποκτονία. Είναι μία ανθρωποκτονία που γίνεται επειδή ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του. Γιατί τη θεωρεί αντικείμενό του; Διότι στην κοινωνία στην οποία έχουμε ζήσει τόσες δεκαετίες, η γυναίκα είναι στο σπίτι, κάνει τις δουλειές, δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία, και ο άντρας έρχεται και παριστάνει ότι είναι το αφεντικό και καταλήγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις […]. Όταν μία καταγγελία γίνεται, πρέπει να κινείται αυτεπάγγελτα και η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Και καταλαβαίνετε ότι το να μην γίνεται αυτό, πρέπει να έχει και ποινικό αντίκτυπο σε όσους δημόσιους λειτουργούς δεν κινούνται».