Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μου έλεγε «γιατί δεν κλείνεις Αυγή και Κόκκινο» -Βρήκα άδεια ταμεία όταν πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ - iefimerida.gr

Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης ο Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στο ONE.

Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «ήθελε να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν μπροστινό για να έρθει αυτός ως κεντρώος». Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «γιατί έμεινε μετά το μπουζουξίδικο που δεν το αναφέρει; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε; Αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη ότι το κόμμα είναι πιόνια και εμείς θα παίξουμε το σύστημα σαν σκακιέρα με αηδιάζει».

Κασσελάκης: Εγώ βρήκα άδεια ταμεία όταν εκλέχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ

«Συναντηθήκαμε (σ.σ. με τον Τσίπρα) μετά την εκλογή μου και μου είπε πώς να στελεχώσω το γραφείο μου. Για τα οικονομικά του κόμματος δεν είχα καμία ιδέα για τις δαπάνες. Έφυγαν αρκετά χρήματα από το ταμείο για το ινστιτούτο Πουλαντζά μεταξύ των δύο εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βρήκα άδεια ταμεία» ενώ στην υπενθύμιση ότι είχε κάνει λόγο για «μαύρα ταμεία» απάντησε «είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».

Τόνισε ότι είχε αρκετές συναντήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι για την Αυγή και το Κόκκινο του έλεγε «κλείστα, γιατί δεν τα κλείνεις;». «Βασίζονται στη θολούρα και τη σύγχυση ότι θα ξεχάσει ο κόσμος. Το στοίχημα τους ήταν ότι θα τα παρατούσα και θα επέστρεφα στο Μαϊάμι, ε, όχι ρε γαμώτο υπάρχει και κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα ξέρω ότι δεν είμαι στην ίδια θέση και το κίνημα δημοκρατίας θέλει αλλαγές», πρόσθεσε.

«Τι λύνει αυτό το βιβλίο από τα προβλήματα του κόσμου»

«Τι λύνει αυτό το βιβλίο από τα προβλήματα του κόσμου;» αναρωτήθηκε ο κ. Κασσελάκης λέγοντας, επίσης, ότι «εγώ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ήθελα να βάλω ήταν λίγη κοινή λογική όχι το πουμαρό που είπα μετά για τη στρατιωτική θητεία, τη δικαιοσύνη κ.α.».

Για τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει στον ίδιο στο βιβλίο του, ο κ Κασσελάκης είπε: «Aποκαλεί υπερφίαλους 150.000 που ψήφισαν και 600.000 που ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Το 15% και με τεράστιο πόλεμο απέναντι μου ήταν άθλος. Εσύ τους επέλεξες, δεν φταίνε εκείνοι, αν δεν σου έκαναν γιατί δεν τους άλλαξες; Υπήρχαν φράξεις, είχε προσφερθεί η θέση της επικεφαλής τη ΚΟ στην Αχτσιόγλου και είπε όχι και στον Χαρίτση το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών και μου το αρνήθηκε. Έκαναν λευκή απεργία όσο οι άλλοι έβγαιναν στα κανάλια και μιλούσαν για διάσπαση. Αυτό (σ.σ. ο ΣΥΡΙΖΑ) δεν μπορούσε να σωθεί γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί. Τώρα που μιλάω αυτό νιώθω ότι λερώνομαι».