Καρυστιανού: Περιμένω αποδείξεις από τον κ. Αυγερινό, αλλιώς θα υπάρξουν νομικές συνέπειες -Δεν ακούω τις δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr

Για τη μαζική φυγή στελεχών-μελών από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αλλά και για τις καταγγελίες του Θανάση Αυγερινού μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, καλώντας μάλιστα τον δημοσιογράφο και πρώην συνεργάτη της να φέρει αποδείξεις.

Η Μαρία Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις στελεχών και μελών -κάποιοι από τους οποίους μάλιστα αφήνουν βαρύτατες αιχμές σχετικά με την λειτουργία του κόμματος- εμφανίστηκε στο Mega, ασκώντας ιδιαίτερα σκληρή κριτική τόσο στον Θανάση Αυγερινό όσο και σε όσους αποχώρησαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχαν πρόθεση να βλάψουν το κίνημα και όχι να συστρατευτούν.

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«Δεν μπορώ να δεχθώ εκβιασμούς από ανθρώπους που ήταν δίπλα στο κίνημα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας παράλληλα πως όσοι εντάχθηκαν στο κόμμα δεν ήταν όλοι καλοπροαίρετοι.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες περί απολυταρχικού κόμματος και «διευθυντηρίου» Καρυστιανού-Γρατσία, η πρόεδρος του κινήματος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από την ίδια, αλλά συλλογικά από τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου.

Καρυστιανού: Μας προσέγγισαν άνρθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν να μας διαχειριστούν, δεν τους βγήκε

«Μπορεί να μας προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν εύκολα να μας διαχειριστούν αλλά δεν τους βγήκε. Μην μετράμε αυτούς που έφυγαν από δίπλα μας με τόσο θορυβώδη τρόπο», συνέχισε.

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Αναφερόμενη ειδικότερα στον Θανάση Αυγερινό, η Μαρία Καρυστιανού τον κάλεσε να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνουν όσα ανέφερε. Παράλληλα, δήλωσε πως είχε αντιληφθεί ότι μέσα στην «Ελπίδα» είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένα παρακίνημα, ωστόσο επέλεξε να περιμένει προκειμένου να διαπιστώσει την εξέλιξή του.

Καρυστιανού: Περιμένω αποδείξεις από τον κ. Αυγερινό

«Περιμένω από τον Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι την προηγούμενη ημέρα είχαμε καλή σχέση, ας αποδείξει δημόσια ότι ευσταθούν αυτά που είπε. Μας αιφνιδίασε. Με το που αποχώρησε, βγήκε ένα ολόκληρο σύστημα που μέσα σε ώρες συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του Αυγερινού. Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Τη γέννησή του αντιληφθήκαμε πριν τη γέννηση του δικού μας κόμματος, αλλά περίμενα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Περίμενα μία καθαρή εξήγηση, εξεπλάγην διπλά. Περίμενα ότι θα υπήρχε καθαρότητα», συνέχισε.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς, μας έβλεπε. Αυτά που λέω εγώ είναι τα ίδια, δεν θα αλλάξω. Ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, επειδή ήταν δημοσιογράφος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος δεν μπορούσα να κρίνω πως δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι αυτό. Μας έλεγαν πολίτες ότι ''θέλουμε να σας ακούσουμε, πού είστε''. Όλα αυτά τα προβλήματα τα γνώριζε ο κ. Αυγερινός μάζι με έναν συνεργάτη που είχε επιλέξει. Ο κ. Αυγερινός όμως επέμενε σε μία συγκεκριμένη τακτική και επειδή είχε επιφορτιστεί και με άλλα πράγματα κρίναμε ότι χρειαζόμαστε και ένα γραφείο Τύπου και για το οποίο είχε ενημερωθεί ο κ. Αυγερινός. Όταν ψάχναμε άτομα, αυτό έγινε σε συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου, γνώριζε δηλαδή».

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Ο κ. Αυγερινός μίλησε για αδιαφάνεια, είναι πολύ βαρύ -Αν δεν εξηγήσουν με αποδείξεις τις κατηγορίες

«Ο κ. Αυγερινός μίλησε και για αδιαφάνεια, είναι πολύ βαρύ. Δεν είμαι πλέον η Μαρία Καρυστιανού, η μητέρα της Μάρθης που τρέχω και θέλω να μείνω focus στον νομικό μου αγώνα. Αν δεν εξηγήσουν αυτοί οι άνθρωποι με αποδείξεις αυτές τις κατηγορίες, θα υποστούν νομικές συνέπειες. Χθες μου ήρθε πληροφορία ότι έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για μία φωτογραφία και μετά τους πλησιάζει το σύστημα και βγαίνουν και λένε αυτά. Τον κύριο που βγήκε χθες δεν τον γνωρίζω, έχει πάει σε δύο εκδηλώσεις στα Χανιά, δεν έχει κάνει τίποτα» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Καρυστιανού για δημοσκοπήσεις: Δεν τις ακούω, ξέρουμε τον σκοπό τους

«Δεν θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις, ξέρουμε όλοι τον σκοπό τους και δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μου εκτιμούν τις δημοσκοπικές εταιρείες», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, ενώ σε ερώτηση για το αν λαμβάνει υπόψιν τις μετρήσεις απάντησε «καθόλου», προσθέτοντας πως «εμείς κάνουμε δημοσκοπήσεις άτυπες, σε σχέση με την καθημερινότητα, με αυτά που λαμβάνουμε από την κοινωνία, γιατί αποτελούμε μέρος της κοινωνίας, κυκλοφορούμε εργαζόμαστε», από την άλλη όμως τόνισε πως «μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά» των δημοσκοπήσεων.