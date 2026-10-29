Καρατζαφέρης: Ο τρίτος των εκλογών θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη -Εφικτό ακόμα και το 40% - iefimerida.gr

«Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι. Δεν ξέρω τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Εάν έτρεχαν όλοι όσο τρέχει ο Μητσοτάκης, το μισό του Μητσοτάκη, είναι εφικτό ακόμα και το 40%», τόνισε ο για την πορεία της ΝΔ, ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο ίδιος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σημείωσε πως κάποιοι θέλουν να «κοντύνουν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν είναι υπονόμευση ή ιδιοτέλεια. Έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται, το έχει αντιληφθεί, η τελευταία του δήλωση είναι αυτή. Όλοι να αντιληφθούν ότι ένας είναι ο πρωθυπουργός. Ένας ορίζει ποια θα είναι η ημερομηνία των εκλογών, ένας ορίζει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Το να μπλέκονται με διάφορες δηλώσεις, νομίζω ότι αναστέλλουν την τελική προσπάθεια».

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Αναφερόμενος σε ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Καρατζαφέρης σχολίασε ότι «ο τρίτος είναι ο τυχερός, όχι ο δεύτερος, γιατί όποιος είναι δεύτερος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με ό,τι συνεπάγεται. Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρεμούρα να θέλει ο Ανδρουλάκης ή όχι. Μετά τις εκλογές, την κανάτα με το νερό θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό. Δεν θα τρέξει ο Μητσοτάκης με την κανάτα πίσω από τον καθένα. Μετά τις εκλογές θα διψάσουν».

«Γιατί να μην υπάρξουν και άλλες συνεργασίες, όπως είπε ο κ. Καράογλου;», σημείωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης προσθέτοντας ωστόσο ότι «αρκεί να αντιληφθεί ο Βελόπουλος ότι πρέπει να δείξει την προσήκουσα σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές. Εγώ βλέπω μια επιδέξια πολιτική».

«Μπορούμε να ρισκάρουμε άλλο πρωθυπουργό πέραν του Μητσοτάκη;»

Ερωτηθείς εάν βλέπει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε: «Τα πάντα ρει. Θα δούμε το αποτέλεσμα, θα μιλήσει η κάλπη. Άλλα θα πει ο Μητσοτάκης αν είναι στο 28%, άλλα θα πει αν είναι στο 38%. Ο πολίτης πρέπει να δώσει εντολή. Εάν ο πολίτης δώσει δύναμη στον Μητσοτάκη, θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Και ερωτώ τον οποιοδήποτε νοήμονα πολίτη, εκεί που οδηγείται η κατάσταση όπως είναι, στην Ευρώπη που διαλύεται, με δύο πολέμους, μπορούμε να ρισκάρουμε άλλο πρωθυπουργό πέραν του Μητσοτάκη;».

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Αναφορές σε Σαμαρά - Καμμένο

Μιλώντας για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καρατζαφέρης εξέφρασε την εκτίμηση πως «η καθυστέρηση νομίζω πως έχει υπόβαθρο. Κάτι φοβάται. Αλλιώς, τον αιφνιδιασμό που λένε κάποιοι ότι θέλει να κάνει, δεν θα προλάβει».

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν τελικά ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος σημείωσε: «Ένα από τα καλά στελέχη, με ελαφρά πηδηματάκια, την έκανε. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι δεν θα είναι έκπληξη να δούμε κι άλλα τέτοια πράγματα. Ο Σαμαράς δεν έχει την ισχύ που είχε πριν από δύο μήνες. Φθίνει. Χάνει δυνατότητες επαφής με τον κόσμο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι σκέφτεται, έχει δεύτερες λύσεις. Είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε».

Κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενη επιστροφή του Πάνου Καμμένου στην πολιτική, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του, τον Τσίπρα; Μα 5,5 χρόνια στήριζε τον Τσίπρα. Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία ο κ. Καρατζαφέρης σχολίασε ότι «έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο και θα στείλουμε ως ειδικό την κ. Καρυστιανού να βοηθήσει στις έρευνες», ενώ σημείωσε πως «αυτό είναι σοβαρό κράτος… Πάνω από 100 νεκροί, είναι τεχνικό θέμα, ανθρώπινο λάθος, μια χαρά. Όχι να πέσει η κυβέρνηση και να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο τραγικά περιστατικά».

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Παράλληλα, αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή, σημείωσε: «Νομίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής, εφόσον και αν θέλει, πρέπει να είναι πάλι υποψήφιος. Γιατί, υπήρξε ενοχή; Γιατί εκεί πέρα ο υπουργός ούτε καν διανοήθηκε κανείς να του πει κάτι. Ώσπου να αποδειχτεί εάν υπάρχει ενοχή, μπορεί να είναι βουλευτής».

Μαρία Καρυστιανού

Σχολιάζοντας τη Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Καρατζαφέρης ανέφερε: «Πρέπει να βρει τον τρόπο πώς να πάει να χωθεί πρώτη στο επικρατείας σε κάποιους από όλους. Δεν ξέρω πού θα επιλέξει, τι της ταιριάζει περισσότερο, σημαδούρα είναι. Θεωρεί ότι την κυνηγάει το σύστημα και την πολεμάνε όλοι».

«Αφού σούταρε τον Φαραντούρη και τον Καραχάλιο. Ήταν δυο άνθρωποι που ξέρανε πολιτική, θα μπορούσαν να την καθοδηγήσουν. Τα έχει χάσει. Δείχνει χαμένη. Οδηγείται προς τη θέση του κ. Κασσελάκη» σημείωσε ο Γ. Καρατζαφέρης.