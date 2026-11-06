Καρανίκας κατά Τσίπρα: Γαβγίζει δίχως στοιχεία, απαιτεί οι υπόλοιποι να το βουλώσουν -Οι ανακοινώσεις του ταιριάζουν σε μαφιόζο - iefimerida.gr

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας με αφορμή την επαναφορά του ζητήματος με τους Ποινικούς Κώδικες.



«Ντροπή! Δεν είναι πολιτικές ανακοινώσεις κόμματος αυτές», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ αποκαλύπτουν «απελπισία» και «πανικό».

Στην ανάρτησή του κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι «κρύβει την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή από την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης στον ανασχηματισμό που ακολούθησε επειδή αρνήθηκε να εκπληρώσει την εντολή του Τσίπρα και έτσι είχαμε την αντικατάσταση του από τον έμπιστο του Τσίπρα που είναι πρόθυμος και υποτελής».



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Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα



Ντροπή!



Δεν είναι πολιτικές ανακοινώσεις κόμματος αυτές. Η μία ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα του πεζοδρομίου και φανερώνει την απελπισία του που κινδυνεύει από το ΠΑΣΟΚ να είναι τριτοτέταρτος και είναι συκοφαντική και προβοκατόρικη θέλοντας να δημιουργήσει εντυπώσεις δίχως στοιχεία.



Η δεύτερη προδίδει πανικό, αυταρχικότητα και αγένεια. Στην καλύτερη πιο πολύ ταιριάζει σε ξεφωνημένο νούμερο που θίχτηκε και στην χειρότερη σε μαφιόζο. Λογικευτείτε εκεί στα σαλόνια της Βασιλίσσης Αμαλίας. Ξεφύγατε.

Μα να απαιτεί να το βουλώσουν; Καμιά ευγένεια; Αμάν πια. Πώς θέλει να τον υποδεχτεί η αστική τάξη και οι ολιγάρχες; Με τέτοια λόγια; Ντροπή!



Ειλικρινά τώρα, έναν σοβαρό πολιτικό σύμβουλο δεν έχει δίπλα του για τις δηλώσεις που κάνει; Μόνο κόλακες; Και απόδειξη ότι δίπλα του έχει άχρηστους και ανίκανους είναι η δήλωση και καταγγελία που έκανε προχθές ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχιερέας της διαφθοράς.



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Κατηγόρησε ως πρώην πρωθυπουργός τον πρωθυπουργό δίχως να καταθέτει ονόματα & δίχως ντροπή κατηγορεί τους υπόλοιπους που τον κατηγορούν και ζητάει ονόματα.!



Τελικά ο Ι.Χ Τσίπρας γαβγίζει δίχως στοιχεία αλλά ξεδιάντροπα απαιτεί οι υπόλοιποι να το βουλώσουν. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή.



Δεν είναι δυνατόν ως πρώην πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης να μεταθέτει στην προπαρασκευαστική επιτροπή την ευθύνη της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα που όπως λέγεται απάλλαξε «συμπτωματικά και τυχαία» τον ολιγάρχη που ήτανε καταδικασμένος με κακούργημα.



Πρώτον αυτό δηλώνει ότι ως κυβέρνηση και πρωθυπουργός κυβερνούσε χωρίς δική του ανεξάρτητη βούληση, χωρίς άποψη, δίχως πρόγραμμα και κατεύθυνση, χωρίς στρατηγική κάνοντας ό,τι του έλεγαν οι επιτροπές.



Τι μας λέει δηλαδή; Κυβερνούσε δίχως πολιτικό κριτήριο;

Αποποιώντας κάθε κυβερνητική ευθύνη σημαίνει ότι δεν κυβέρνησε ο Τσίπρας αλλά η τρόικα, κάποιες επιτροπές και οι ανεξάρτητες αρχές.

Αντε για την τρόικα το καταλαβαίνουμε. Το έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά και τα υπόλοιπα οι επιτροπές;



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Αφού είναι έτσι με ποια δικαιολογία επιστρέφει και ζητάει να ψηφιστεί στις επόμενες εκλογές; Επιτροπές και ανεξάρτητες αρχές έχουμε. Δεν μας λείπουν.



Οπότε επί της ουσίας - της πολιτικής ουσίας και όχι της συναισθηματικής - μας λέει ότι είναι άχρηστη η επιστροφή του. Οι επιτροπές και οι τεχνοκράτες είναι χρήσιμες, όχι αυτός.



Όμως αυτή η μετάθεση της ευθύνης στην προπαρασκευαστική επιτροπή από τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό κρύβει μια αλήθεια. Μπορεί όλα να έγιναν νόμιμα αλλά υπάρχει και η πολιτική αλήθεια όπως και η ηθική. Η αλήθεια είναι ότι κρύβει την απομάκρυνση του υπουργού δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, από την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης στον ανασχηματισμό που ακολούθησε επειδή αρνήθηκε να εκπληρώσει την εντολή του Τσίπρα και έτσι είχαμε την αντικατάστασή του από το έμπιστο του Τσίπρα που είναι πρόθυμος και υποτελής.



Όπως είναι γνωστό ο Σταύρος Κοντονής ήταν υπουργός Δικαιοσύνης και η αλήθεια είναι πως ως αριστερό πολιτικό ον με αξιοπρέπεια και πολιτικό κριτήριο αλλά και ως έγκριτος νομικός αρνήθηκε να καταθέσει αυτήν την συγκεκριμένη αλλαγή του ποινικού κώδικα -ενώ ήταν νόμιμο και όχι κάτι παράνομο - αλλά εξηγώντας πολιτικά τι σημαίνει, τι θα συμβεί και ποιος ολιγάρχης συγκεκριμένα απαλλάσσεται από το κακούργημα, αρνήθηκε για πολιτικούς και ηθικούς λόγους.



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Δεν ήταν κάτι που θα κρυβόταν από την κοινότητα των νομικών και το κοινοβούλιο. Ήταν απλά ντροπή για αριστερή κυβέρνηση. Αντιθέτως απάλλαξε τον Κοντονή από κάθε κυβερνητική θέση και μετά τον συκοφαντήσανε επιδιώκοντας να τον εξοντώσουν πολιτικά και ηθικά. Αυτά είναι σ όλους γνωστά και απορώ με την θρασύτατη απάντηση που έδωσε στις καταγγελίες που του έγιναν. Μα να απαιτεί να το βουλώσουν επειδή είπαν τα αυτονόητα; Γεννάνε ερωτήματα οι πράξεις και τα λόγια του…



Καμιά ευγένεια; Ντροπή!



Κλείνοντας θέλω να αποδείξω ότι μια κυβέρνηση μπορεί να κυβερνάει και να μην διεκπεραιώνει απλά εντολές άλλων όπως ο Τσίπρας. Και η απόδειξη δεν έρχεται από τ' αριστερά αλλά από τα δεξιά.



Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που με το που εκλέχτηκε έκανε τις αλλαγές που θεώρησε σωστές και έκανε αυτό που θεωρεί ότι είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και όχι κάποιας επιτροπής.



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Στο πρώτο σχόλιο έχω τον πίνακα των αλλαγών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την σύγκριση με τις αλλαγές του Τσίπρα το 2019. Ο Τσίπρας τελικά επέστρεψε για να δικαιώσει άθελα του αυτούς που τον έστειλαν σπίτι του και το κάνει με τις συμβουλές των γελοίων που έχει δίπλα του.