Καρανίκας κατά αντιπολίτευσης: «Άχρηστη και ανίκανη, αντί να ασχολείται με τα πρωτεύοντα, ασχολείται με το αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης» - iefimerida.gr

Για «άχρηστη» και «ανίκανη» αντιπολίτευση που «ασχολείται με το αν έχει πτυχίο ο Λαζαρίδης» κάνει λόγο ο Νίκος Καρανίκας.

Ο πρώην σύμβουλος του Αλ. Τσίπρα, σχολίασε τον... καταιγισμό ανακοινώσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σχολιάζοντας ότι «έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευσή τους στην ηθικολογία» και πως «ασχολούνται με δευτερεύοντα αντί να κάνουν κριτική στα έργα της κυβέρνησης».

Η ανάρτηση Καρανίκα

«Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση. Στην κοσμάρα της. (Σε 2’)

Είναι τόσο αναξιόπιστη και ανίκανη η αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖα Νεαρ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ που έχουν αφιερώσει την αντιπολίτευση τους στην ηθικολογία, την διαφθορά που είναι υπόθεση των εισαγγελέων και τώρα τελευταία έχουν επικεντρωθεί στο αν έχει πτυχίο ο Λαζαριδης.

Ασχολούνται με τα δευτερεύοντα γιατί δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πρωτεύοντα κάνοντας κριτική στα έργα της κυβέρνησης.

Δεν είναι ικανοί να κάνουν πολιτική και κάνουν χαβαλέ με στόμφο και αξιώματα.

Στην κοσμάρα τους.

Δεν ξέρουμε τι λένε για τα νομοσχέδια και τις αλλαγές που έχουν γίνει και θα γίνουν.

Ισως έκαναν κάποια ανακοίνωση δύο φράσεων για να μας πουν ότι διαφωνούν εξολοκλήρου με το νομοσχέδιο το οποίο δεν διάβασαν προφανώς αφού η κυβέρνηση είναι η χειρότερη όπως λένε και την θεωρούν άκυρη.

Ούτε αποδόμηση αφού χρειάζεται ανάλυση σημείων και είναι ανίκανοι για κάτι τέτοιο.

Κατευθείαν ακύρωση. Ευκολάκι και εντυπωσιακό. Καμία αντιπαράθεση, κανένα διαφορετικό αφήγημα.

Κατά τα άλλα ζητωκραυγάζουν που άλλαξε η Ακροδεξιά αντί εε κυβέρνηση στην Ουγγαρία μετά από δύο δεκαετίες περίπου από μια Δεξιά φίλο εε κυβέρνηση.

Πάλι καλά αλλά …Ελεος.

Άχρηστοι πραγματικά και αξίζουν να βρεθούν εκτός βουλής.

Δίκαια πράγματα που πρέπει να γίνουν πράξη.

Σας παρουσιάζω με τι δεν ασχολήθηκαν σοβαρά, δημόσια, αξιόπιστα εναλλακτικά και μαζικά δηλαδή διαδικτυακά οι ανίκανοι και άχρηστοι της αντιπολίτευσης με σημαιοφόρους της παρακμής το ΣΥΡΙΖΑ Νεαρ Τσίπρα ΠΑΣΟΚ.

Επίσημο σχέδιο κυβέρνησης: απολογισμός 2025 και προγραμματισμός 2026.

Κύρια νομοσχέδια (τίτλοι)

Τα βασικά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την περίοδο 2025–2026:

1.«Κράτος πιο φιλικό στους πολίτες & επιχειρήσεις»

2.«Νέο Λύκειο & Εθνικό Απολυτήριο»

3.«Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

4.«Αναδιάρθρωση πολεοδομιών & ένταξη στο Κτηματολόγιο»

5.«Απλοποίηση αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων»

6.«Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου»

7.«Ενίσχυση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας»

8.«Νέο πλαίσιο για ΚΕΠΑ (αναπηρικές πιστοποιήσεις)»

9.«Αντιμετώπιση λειψυδρίας»

10. «Νόμιμη μετανάστευση»



Ενδεικτικές μεταρρυθμίσεις (τίτλοι)

Οικονομία / εργασία

•Μειώσεις φόρων

•Αύξηση κατώτατου μισθού

•Επέκταση ψηφιακής κάρτας εργασίας (ιδιωτικός + δημόσιος τομέας)



Κράτος / ψηφιακό

•Απλοποίηση 400 διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ)

•Ψηφιακός φάκελος στη Δικαιοσύνη

•Ηλεκτρονική παρακολούθηση προϋπολογισμού



Υγεία

•Αναβάθμιση νοσοκομείων & κέντρων υγείας

•Εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας



Υποδομές

•Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

•Μεγάλα έργα (Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης κ.λπ.)

•Αναβάθμιση σιδηροδρόμων



Κοινωνική πολιτική

•Πρόγραμμα προσιτής κατοικίας

•Ανακαινίσεις σχολείων («Μαριέττα Γιαννάκου»)

•Προσβάσιμες παραλίες

•Νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

•Ψηφιακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών

•Μέτρα για μετανάστευση & σύνορα



Το αφήγημα της κυβέρνησης συνοψίζεται σε:

▪️•Λιγότερη γραφειοκρατία

▪️•Αλλαγές σε εκπαίδευση & δικαιοσύνη

▪️•Ψηφιοποίηση παντού

▪️•Φοροελαφρύνσεις + μισθοί

▪️•Μεγάλα έργα & υποδομές

▪️•Μεταναστευτική πολιτική & νερό (λειψυδρία)



Έχουν ψηφιστεί ή είναι σε εξέλιξη

Οικονομία – εργασία

•Αύξηση κατώτατου μισθού

•Μειώσεις φόρων (εισόδημα, ασφαλιστικές εισφορές)

•Επέκταση ψηφιακής κάρτας εργασίας (σε κλάδους)

Κράτος – ψηφιακό

•gov.gr επέκταση (περισσότερες υπηρεσίες online)

•Απλοποίηση διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ)

•Ψηφιακές συναλλαγές με Δημόσιο

Υγεία

•Ψηφιακά ραντεβού & υπηρεσίες

•Ανακαινίσεις/ενισχύσεις δομών υγείας

Υποδομές

•Προχωρά το Κτηματολόγιο

•Έργα δρόμων & σιδηροδρόμων (σε εξέλιξη)



Σε διαδικασία, υπό υλοποίηση

•Ψηφιακός φάκελος υγείας (δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως)

•Ψηφιακή δικαιοσύνη (καθυστερήσεις ακόμα)

•Προγράμματα στέγασης (τρέχουν αλλά περιορισμένα)

•Αναβάθμιση σχολείων

Νέα νομοσχέδια (δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα)

•Νέο Λύκειο & Εθνικό Απολυτήριο

•Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•Αναμόρφωση Κληρονομικού Δικαίου

•Νέο πλαίσιο για αναπηρικές πιστοποιήσεις (ΚΕΠΑ)

•Ρυθμίσεις για λειψυδρία

•Νέο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης



Προσωπικά δίχως γραμματειακή υποστήριξη και μόνο με την βοήθεια του διαδικτύου και της ΤΝ κατάφερα να παρουσιάσω την κυβερνητική ατζέντα που αποφεύγει η αντιπολίτευση καθώς είναι άχρηστη κα ανίκανη εκτός από αναξιόπιστη.

Και δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική τους ομάδα που δεν έχει την ικανότητα να ασχοληθεί σοβαρά με την κυβερνητική πολιτική είναι και τα μέλη και οι ακόλουθοι το ίδιο στόκοι κα ανίκανοι γιατί το έχουν ρίξει στην ηθικολογία και στο διαδικτυακό βρισίδι χαρακτηρίζοντας τοξικά την κυβέρνηση και όχι πολιτικά με επιχειρήματα ώστε να μάθουμε και εμείς οι ψηφοφόροι , το πόπολο σε τι διαφωνούν, σε τι συμφωνούν και τι κάνει λάθος η κυβέρνηση.

Τι προτείνουν!;

Άχρηστη αντιπολίτευση και αναξιόπιστη.

Αυτός είνα ο βασικός λόγος για τον οποίο εμείς οι ανένταχτες και ανένταχτοι πολίτες με πολιτικό κριτήριο και ενδιαφέρον για τις ζωές μας κα την χώρα μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια ικανή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα διαχωριστεί από την παρακμή των Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ Νεαρ ΠΑΣΟΚ . Το μέλλον είναι στα χέρια μας»