Κανέλλη για Τσίπρα: Σαν έφηβος που δεν πέτυχε στις εξετάσεις και του δίνουμε άδεια να περάσει στις δεύτερες - iefimerida.gr

Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο χαρακτήρισε ως αποτυχόντα, στις εξετάσεις, έφηβο που ζητεί δεύτερη ευκαιρία, εξαπέλυσε η Λιάνα Κανέλλη.

Η ίδια μιλώντας στο Action 24 σημείωσε αρχικά ότι «η αντιστροφή του δημοψηφίσματος του 2015 από κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, προσέξτε όλη η μπουρδολογία της πολιτικής συζήτησης εκτείνεται στο κράτος δικαίου. Ήθελα να ξέρω ποιος τολμάει να λέει για κράτος δίκαιου όταν ένα δημοψήφισμα που γίνεται σπανιότατα, είχε γίνει από τον βασιλιά και τη Χούντα, αντιστρέφεται εν μία νυκτί».

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«Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2015 είναι 11 ετών ένα παιδί που γεννήθηκε το 2010 έχει δικαίωμα ψήφου. Σε ηλικία 5 ετών τι να θυμάται; Από το 2015 και το δημοψήφισμα. Ο Τσίπρας θέλει μια δεύτερη ευκαιρία» σημείωσε αρχικά η βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Προσέξτε πότε λέγοντα αυτά: παραμονές εξετάσεων για το πανεπιστήμιο, μαζί με την αναθεώρηση που θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια, μαζί με τις διαφημίσεις που του παίζουν “δεν πειράζει που δεν θα μπεις στο πανεπιστήμιο, έλα στο τάδε ιδιωτικό κολέγιο. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σου”. Ακούει για δεύτερη ευκαιρία και ο Τσίπρας, δεν πειράζει, σαν έφηβος που δεν πέτυχε μια φορά στις εξετάσεις του πανεπιστημίου να του δώσουμε μια άδεια να περάσει και στις δεύτερες».

Τέλος η Λ. Κανέλλη σημείωσε ότι «αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτικής σκέψης απέναντι στα παιδιά μας» προσθέτοντας ότι τα παιδιά και οι νέοι «πρέπει να σκεφτούν με βάση τις ανάγκες τους».