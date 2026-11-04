Στην Καλαμάτα αύριο ο Μητσοτάκης -Το μήνυμα της επίσκεψης με το βλέμμα στον Σαμαρά και τα έργα στη Μεσσηνία - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για την αυριανή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο, με την ατζέντα του πρωθυπουργού στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα να είναι πυκνή.

Στο επίκεντρο τίθενται επισκέψεις σε έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με την κυβέρνηση να επιδιώκει να δώσει το στίγμα της προσήλωσης της κυβέρνησης σε πρωτοβουλίες με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του πρωθυπουργού σχεδιάζει επίσκεψη σε οικοτροφείο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αυτοψία στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη και στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας που πρόσφατα υπογράφηκε η παραχώρηση του.

Επίσης στο υπό κατάρτιση πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη σε υπό κατασκευή θερμοκηπιακή μονάδα υδροπονίας και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια εργοστασίου επεξεργασίας λυματολάσπης του Δήμου Καλαμάτας. Η παρουσία του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του το απόγευμα στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Το μήνυμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Μεσσηνία

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Καλαμάτα πραγματοποιείται εν μέσω μιας συγκυρίας που συνεχίζεται η κινητικότητα του στρατοπέδου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με φόντο τη ζωηρή φημολογία για την ίδρυση νέου κόμματος, αποκτά ιδιαίτερη σημειολογία. Εξάλλου, η Μεσσηνία αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια, ειδικής βαρύτητας, για την Πελοπόννησο, και ένα παραδοσιακό «προπύργιο» για τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, όμως πρόκειται και για το «ορμητήριο» του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει ισχυρά ερείσματα και επιρροή στην ευρύτερη περιοχή, παράγοντας που επιβάλλει στην Πειραιώς συντονισμό κινήσεων για την ανάσχεση τυχόν διαρροών, στην περίπτωση που ο κ.Σαμαράς προχωρήσεις στη συγκρότηση πολιτικού φορέα.

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Ήπιοι τόνοι προς την πλευρά Σαμαρά



Ως προς την τακτική της ΝΔ απέναντι στην πλευρά Σαμαρά, μετά τους υψηλούς τόνους καταγράφηκαν στο μέτωπο κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ, πλέον υιοθετούνται ήπιοι τόνοι, με το Μέγαρο Μαξίμου να αποφεύγει την ευθεία αντιπαράθεση, εκτιμώντας ότι η ένταση τροφοδοτεί την πλευρά του Μεσσήνιου.

«Σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, άρα δεν συζητάμε», τονίζουν κομματικά στελέχη αναφορικά με τη «γραμμή» που ακολουθείται για τον Σαμαρά, και εκτιμούν πως αυτή η στρατηγική αποδίδει, καθώς αποφεύγεται η εσωστρέφεια που δημιουργεί σε ενδοκυβερνητικό και εσωκομματικό επίπεδο η πόλωση, ενώ αντίθετα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην ΕΛΑΣ, το Αλέξη Τσίπρα.

Στο παρασκήνιο ωστόσο οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και του επιτελείου του μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς, και έχουν ήδη «χαρτογραφηθεί» περιπτώσεις δυσαρεστημένων στελεχών και πολιτευτών της ΝΔ, που έχουν δεχθεί κρούσης από τον Αντώνη Σαμαρά, με στόχο της Πειραιώς να τους επαναπροσεγγίσει. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αποστολή έχει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης, ο οποίος λόγω και της καταγωγής του από τη Μεσσηνία, αποτελεί άριστο γνώστη της ανθρωπογεωγραφίας και των συσχετισμών στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

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Διαφορετικές περιπτώσεις Σαμαράς και Καραμανλής

Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου ακολουθούν την στρατηγική πλήρους διαχωρισμού του από τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, επιδιώκοντας να διατηρεί χαμηλούς τόνους. Ούτως ή άλλως στο Μέγαρο Μαξίμου διακρίνουν τις δύο περιπτώσεις, εστιάζοντας ότι στις παρεμβάσεις τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ακολουθούν διαφορετικό ύφος. ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν, σε αυτό το πλαίσιο, οι χθεσινές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha Radio 9,89.

Για τον Κώστα Καραμανλή, που άσκησε πρόσφατα κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, ο κ.Μητσοτάκης τόνισε: «Εγώ μπήκα στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς. Μόνο αυτοί ξέρουν πόσο δύσκολες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν ως πρωθυπουργοί». Για τον Αντώνη Σαμαρά, όμως, ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε «ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπέγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης».

Οι αναφορές του πρωθυπουργού στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών κατά την περίοδο 2012- 2014, προκάλεσαν την σφοδρή αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με δήλωσή του τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργικής θητείας δεν δημιουργήθηκαν τετελεσμένα από την πλευρά της Τουρκίας και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν «κοντή μνήμη». «Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταϊσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ.Σαμαράς.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γεγονότα της Κάσου, στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, καθώς και στην προώθηση του Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είχε στηρίξει τότε τον πρωταγωνιστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε διεθνείς οργανισμούς.