Κακλαμάνης: Συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι -«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους»

Την οδύνη του για τον αδόκητο χαμό των δύο πυροσβεστών σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη σημερινή τραγωδία στο Ζεφύρι» δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που θρηνεί την απώλεια δύο συναδέλφων του, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους».

Παράλληλα, ο Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε τις θερμές ευχές του για ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που νοσηλεύεται».

ΑΠΕ -ΜΠΕ