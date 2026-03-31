Η απάντηση Κακλαμάνη στο ΠΑΣΟΚ για τα περί παραβίασης του κανονισμού της Βουλής -«Είναι κοινοβουλευτική πρακτική» - iefimerida.gr

Απάντηση στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με την προ ημερησία συζήτηση για το κράτος δικαίου έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Την κοινοβουλευτική πρακτική επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής προκειμένου να απαντήσει στις αιτιάσεις της Χαριλάου Τρικούπη περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής. Συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέκρουσε τα περί υπέρβασης των προβλεπόμενων προθεσμιών για τον καθορισμό της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου για μετά το Πάσχα.
«Έχει ξαναγίνει. Είναι κοινοβουλευτική πρακτική», σχολίασε ο πρόεδρος του Σώματος, φέρνοντας ως παράδειγμα αντίστοιχα αιτήματα τόσο επί προεδρίας Βούτση όσο και επί Τασούλα. Στην πρώτη περίπτωση προ ημερησίας συζήτηση για την παιδεία το 2016 είχε οριστεί 2 μήνες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Επί προεδρίας Τασούλα η συζήτηση για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε 39 ημέρες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους πως παρά την προσπάθειά του «δεν έχει καταστεί δυνατό» να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι η σχετική συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις 16 είτε στις 17 Απριλίου.
Σε κάθε περίπτωση είναι ενήμερος ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης και, όπως είπε «αναμένουμε απάντηση». Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη Διάσκεψη των προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη.