Καιρίδης: Ο Χάρης Δούκας έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δεν το έχουν καταλάβει -Σε 3 μήνες θα τον βρίζουν στο ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

«O κ. Δούκας έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καιρίδης υπερασπίστηκε τις δηλώσεις κατά του Χάρη Δούκα συνεχίζοντας την κόντρα με τον δήμαρχο Αθηναίων.

Υποστήριξε ότι «έκανα ένα πολιτικό σχόλιο, τον θεωρώ τελείως αποτυχημένο», ενώ παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι «έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει».

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Στη συνέχεια, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι «ο κ. Δούκας θωπεύει το περιθώριο με την ιστορία των Προσφυγικών», προσθέτοντας πως «εκλέχθηκε δήμαρχος, η δουλειά του είναι να καθαρίσει την πόλη και όχι να πολιτικολογεί». Επιπλέον, διερωτήθηκε «τον δήμαρχο Θεσσαλονίκής τον γνωρίζετε; Ο Μπακογιάννης δεν πολιτικολογούσε, ούτε επιχείρησε να συναρχηγεύει, όπως ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη».

Καιρίδης: Σε τρεις μήνες θα τον βρίζουν τον Δούκα στο ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στο ζήτημα των πιθανών συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε επίσης «απολύτως καταστροφικά τα αποτελέσματα συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Αθηναίων», σημειώνοντας ότι «δες, ελληνικέ λαέ, αυτά που σου προτείνουν τι αποτελέσματα έχουν».

Επανερχόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του για τον Χάρη Δούκα, τόνισε ότι «θα περίμενε κανείς ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, έκανε ανάρτηση αμέσως η διορισμένη από τον Τσίπρα στο Επικρατείας Έλενα Ακρίτα και ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοπαλίκαρο του Τσίπρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εδώ έχουμε ότι ο Δούκας έχει φύγει, έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει».

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Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του για τον δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι «σε 3 μήνες θα τον βρίζουν στο ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη, μας είπε ότι είναι στο Λονδίνο γιατί θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Μπέρναμ».