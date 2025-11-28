Καφεδάκι στο Κολωνάκι «στα πεταχτά» ήπιε η Ρομπέρτα Μέτσολα, πριν πάει στον Μητσοτάκη στο Μαξίμου [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί η Ρομπέρτα Μετσόλα, με πρόγραμμα φορτωμένο από το πρωί.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, βρήκε τον χρόνο και για ένα καφέ στο Κολωνάκι.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στην Αθήνα από το πρωί όπου είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και ακολούθως μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρέστησαν στα εγκαίνια του Europa Εxperience﻿.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμά της στην Αθήνα στη συνέχεια περιλάμβανε στις 12:45 την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καφεδάκι στο Κολωνάκι για την Ρομπέρτα Μετσόλα

Ενδιαμέσως, βρέθηκε στο Κολωνάκι για καφέ, απολαμβάνοντας τον ιδιαίτερο καιρό της Αθήνας σήμερα, που ξεκίνησε με καταρρακτώδη βροχή και χαλάζι και συνέχισε με έντονο ήλιο.

Η κυρία Μέτσολα, με την πολυμελή συνοδεία της, πήγε για καφέ στο Mayor στην πλατεία Κολωνακίου όπου κάθισε για περίπου μισή ώρα και ακολούθως κατευθύνθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.