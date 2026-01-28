Καβγάς στη Βουλή για τα Ίμια -Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ οδήγησε τότε σε γκριζάρισμα του Αιγαίου -Χρηστίδης: Ανακαλέστε - iefimerida.gr

Λίγες ημέρες πριν από την εθνική επέτειο των Ιμίων, τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα εκείνων των ημερών του 1996 εξακολουθούν να πυροδοτούν εντάσεις ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Όλα άρχισαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης παρενέβη στην Ολομέλεια προκειμένου να απαντήσει σε σχόλιο του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού. «Δεν έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος της ήττας στα Ίμια. Ήταν μια μεγάλη εθνική ήττα που άνοιξε τις πύλες του Αιγαίου. Έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν αποκατέστησε την υποσταλείσα σημαία. Αν ο τουρκικός στόλος είχε συντριβεί στα Ίμια, τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν. Ζούμε ως ηττημένοι των Ιμίων» ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός, προσθέτοντας ότι «ο ενδοτισμός και οι υποχωρήσεις μας προς το Αιγαίο δεν έχουν τελειωμό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λαζαρίδης: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου

Αντιδρώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης στους ισχυρισμούς του προέδρου της Νίκης, μίλησε για «κυβέρνηση που έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως τη φρεγάτα ''Κίμων''». Μάλιστα, επικαλούμενος και πρόσφατο ντοκιμαντέρ, υποστήριξε πως αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Χρηστίδης: Να πάρει πίσω ο Λαζαρίδης αυτό που είπε

Έντονη ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος ζήτησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει τα περί «γκριζαρίσματος».

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια. Θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε. Και ελπίζω να μην πάρει έκταση εκτός επικράτειας! Του δίνουμε ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε» είπε ο Παύλος Χρηστίδης σε υψηλούς τόνους.

Λαζαρίδης: Ο Σημίτης και ο Πάγκαλος υπήρξαν μοιραίοι, άβουλοι και τραγικοί

«Εμείς δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Ο Σημίτης και ο Πάγκαλος υπήρξαν, μοιραίοι, άβουλοι και τραγικοί. Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες, αυτό είπα εγώ», ανταπάντησε σε έντονο ύφος ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «βαρύτατες ευθύνες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ως παράταξη οδηγήσατε εκείνο το βράδυ σε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και οδηγήσατε σε θάνατο τρεις αξιωματικούς. Δεν έδωσε κανόνες εμπλοκής ο Σημίτης στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και έχετε το θράσος να σηκώνετε το δάχτυλο σε αυτήν την παράταξη;» διερωτήθηκε ο κ. Λαζαρίδης.

Χρηστίδης: Ο Λαζαρίδης προσβάλλει διαδοχικές κυβερνήσεις

Ζητώντας εκ νέου το λόγο, ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε να του ζητά να ανακαλέσει, λέγοντας πως όσα είπε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και «προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις που ποτέ δεν υιοθέτησαν βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών».

«Ο κ. Λαζαρίδης προφανώς θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της ΝΔ και τον ακούμε να επιτίθεται σε σειρά προσώπων του ΠΑΣΟΚ. Είμαι εδώ γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι στο πλαίσιο της κομματικής πίεσης που νιώθει ο κ. Λαζαρίδης όλα θα γίνουν ίσιωμα» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας να διαγραφούν από τα πρακτικά όσα είπε περί «γκριζαρίσματος» ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Για «χυδαία», «αυταρχική», «πατριδοκάπηλη» και «ακροδεξιά» γλώσσα κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, του καταλόγισε «πατριδοκάπηλη ρητορεία» και «διχαστική στάση».