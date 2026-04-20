Καβγάς Γεωργαντά-Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας: «Δεν είμαστε δικαστήριο», «Ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε» - iefimerida.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Γιώργο Γεωργαντά και Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι και αποφάσισε ομόφωνα την άρση ασυλίας των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου.

Και παρότι η συνεδρίαση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το προεδρείο της Επιτροπής ότι «προστατεύει» τον Χαράλαμπο Αθανασίου από τα επίμονα ερωτήματά της, αν είχε «πάρει γραμμή» από το Μέγαρο Μαξίμου να έρθει σήμερα στη Βουλή. Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ ζήτησε να αρθεί η ασυλία του, ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφώνησε: «Δεν είναι δικαστήριο εδώ!».

Ένταση και φωνές ανάμεσα σε Γεωργαντά και Κωνσταντοπούλου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο διάλογος ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Γεωργαντά ήταν έντονος με τις φωνές τους να ακούγονται έξω από την αίθουσα μέχρι τον διάδρομο.

Χαρακτηριστικός ο μεταξύ τους διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις. Θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και «κάποια τηλεφωνάκια»; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο. Με τραμπουκισμούς. Εμποδίζετε την εξέτασή του.

Στη συνέχεια σε δηλώσεις της στο περιστύλιο η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι στο πλαίσιο της «στοχοποίησης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη» επιχειρείται μία «απονομιμοποίηση της διαβίβασης των ποινικών δικογραφιών». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα βέλη της και κατά του «υπολόγου» Χαράλαμπου Αθανασίου, που όπως είπε, «εμφανίστηκε στην επιτροπή χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο». Όπως κατήγγειλε, ενώ δήλωσε διαθέσιμος για ερωτήσεις, «αρνείτο πεισματικά να απαντήσει, ενώ τον προστάτευαν με παρεμβάσεις τους “τραμπούκικου τύπου” οι βουλευτές της νέας Δημοκρατίας».