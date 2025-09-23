Τσιάρας: Αντίθετη στην υποχρεωτική εθνική συγχρηματοδότηση της ΚΑΠ η Ελλάδα -Ζήτησε λιγότερη γραφειοκρατία - iefimerida.gr

Την άρνηση της Ελλάδας σε κάθε σενάριο υποχρεωτικής εθνικής χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας που γίνεται στις Βρυξέλλες, ο υπουργός δήλωσε:

«Μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε σε σοβαρές ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και θα υπονόμευε την ενιαία φύση της ΚΑΠ» υπογραμμίζοντας ότι η εθνική θέση είναι: «μια ΚΑΠ ισχυρή, με επαρκή προϋπολογισμό, χωρίς επανεθνικοποίηση, που θα κρατά ζωντανή την ύπαιθρο και θα εγγυάται επισιτιστική ασφάλεια για όλους».

Αναγνώρισε ως θετικές τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, την καλύτερη οργάνωση των τομεακών παρεμβάσεων και το πρόγραμμα της Ένωσης για τα σχολεία, που συνδέει την υγιεινή διατροφή με την ενίσχυση μικρών παραγωγών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι η απλούστευση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει πιο λειτουργική και κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Η χώρα μας σύμφωνα με τον ίδιο εφαρμόζει ήδη ψηφιακά εργαλεία στην αδειοδότηση και την ηλεκτρονική καταγραφή αλιευμάτων, ωστόσο προειδοποίησε ότι μέτρα όπως η δορυφορική παρακολούθηση πολύ μικρών σκαφών δημιουργούν δυσανάλογο κόστος, χωρίς ουσιαστικό όφελος.

Ζήτησε τα πολυετή σχέδια να βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και να προσαρμόζονται στις πραγματικότητες της μικρής παράκτιας αλιείας, «ραχοκοκαλιά του ελληνικού στόλου και στήριγμα των νησιωτικών κοινοτήτων». Ιδιαίτερη, δε, αναφορά έκανε στην υπεραλίευση αλιέων από τρίτες χώρες και τις ελληνικές προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

Αφρικανική πανώλη των χοίρων

Σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Εσθονία και τα κράτη μέλη που πλήττονται από την αφρικανική πανώλη των χοίρων, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της νόσου στην παραγωγή χοιρινού κρέατος, την επισιτιστική ασφάλεια και την αγροδιατροφική αλυσίδα. Συνδέοντας την εμπειρία της Ελλάδας με την επιζωοτία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, ανέδειξε το βάρος που επωμίζονται οι παραγωγοί και οι τοπικές κοινωνίες.

Λιγότερη γραφειοκρατία στην Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αναφορικά με τον κανόνα αποδέσμευσης στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη είναι μακροπρόθεσμες και απαιτούν περισσότερο χρόνο, ειδικά σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και τις φυσικές καταστροφές.

Όπως είπε στηρίζοντας την πρόταση για επιστροφή στον κανόνα αποδέσμευσης N+3 (αντί για N+2), μια τέτοια αλλαγή «θα δώσει την απαραίτητη ευελιξία στα κράτη μέλη, θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ».

Όπως τόνισε ο υπουργός, η επαρκής χρηματοδότηση, θεμελιωμένη σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική, είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ στην παραγωγή τροφίμων και υπογράμμισαν, επίσης, την ανάγκη προστασίας των εισοδημάτων των αγροτών, με τις άμεσες ενισχύσεις να παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος σταθερότητας του κλάδου, ενώ αναγνώρισαν ότι η μείωση της γραφειοκρατίας για τους παραγωγούς αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα.

Τέλος, όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τσιάρας προέδρευσε από κοινού με την Φινλανδή Υπουργό Σάρι Εσσάγια στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), η οποία διεξήχθη παρουσία του Επίτροπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφερ Χάνσεν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), με τους Υπουργούς να επαναβεβαιώνουν τη θεμελιώδη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την ασφάλεια των τροφίμων, την οικονομική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, την τήρηση υψηλών προτύπων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη προστασία του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

