Κ. Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου -Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον υπάρχει σε βάρος μου «σκιά» - iefimerida.gr

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται» τονίζει η Κατερίνα Παπακώστα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωσή της, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ αναφέρει σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πως «αποδεικνύεται περίτρανα ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου δεν τον βοήθησε».

Η κυρία Παπακώστα τονίζει πως για λόγους ευθιξίας δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές κάλπες, «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας», ενώ ζητά την άρση της ασυλίας της, υπογραμμίζοντας ότι θα απευθυνθεί άμεσα «στην αρμόδια Εισαγγελέα» για να δώσει εξηγήσεις για ό,τι της αποδίδεται. «Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξή μας, στην οικογένειά μου», προσθέτει η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας.

Σχετικά με τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και βρίσκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κ. Παπακώστα αναφέρει ότι προσπάθησε να βοηθήσει «έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο των Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου», η οποία -όπως προσθέτει- δεν του χορηγήθηκε ποτέ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο των Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου δεν τον βοήθησε.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδησή τους. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξή μας, στην οικογένειά μου. Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».