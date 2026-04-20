Κ. Αρβανίτης: Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες -Πώς η Κρήτη από πρασινοκόκκινη έγινε μπλε; - iefimerida.gr

Καταγγελία για «πειραγμένες εκλογές» το 2023 έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Ο Κώστας Αρβανίτης μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» στο Open.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως μοιράζει «κρατικό χρήμα σε κολλητούς», τονίζοντας πως διαμόρφωσε πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις.

«Διανέμουν και χαρίζουν κρατικό χρήμα σε κολλητούς, διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις. Για να το πω ανοιχτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη έγινε μπλε; Η Δυτική Μακεδονία; Πώς έγιναν αυτά; Δεν ήταν ουσιαστικά επιρροή της κοινής γνώμης;» είπε χαρακτηρισιτκά.

Δείτε το επίμαχο σημείο από το 11:40 και μετά