Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ από το πρέσινγκ Ανδρουλάκη στον Μητσοτάκη στη Βουλή -Πίεση στη ΝΔ μέχρι την αποπομπή Λαζαρίδη - iefimerida.gr

«Έγινε ξεκάθαρο ότι ο μόνος αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι ο Ανδρουλάκης» λέει στο iefimerida στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της χθεσινής προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης, δεσμευόμενο να επανανοίξει όλες τις υποθέσεις σκανδάλων εάν αναλάβει κυβέρνηση. Η στρατηγική του επικεντρώνεται στο προσωπικό πρέσινγκ στον Πρωθυπουργό για αποδόμηση του προφίλ του και μετακίνηση κεντρώων ψηφοφόρων.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θεωρώντας ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποφύγει ερωτήσεις για τις υποκλοπές και να προωθήσει αλλαγές που εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, όπως απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Το ΠΑΣΟΚ εντείνει την πίεση για την αποπομπή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, καθώς η ανακοίνωσή του θεωρείται ομολογία παράνομης πρόσληψης. Το κόμμα θα αναδεικνύει το θέμα σε κάθε ευκαιρία, παρά την στάση του Πρωθυπουργού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στη Βαρκελώνη για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση, μια πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στόχος είναι ο συντονισμός προσπαθειών και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ προοδευτικών ηγετών.

Αυτός ήταν και ο στόχος που είχαν θέσει στη Χαριλάου Τρικούπη, να αποτυπωθεί καθαρά ένα δίπολο Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στην κεντρική εικόνα. Με την στρατηγική αυτή επιδιώκεται παράλληλα να περιοριστεί ο χώρος στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και σε όσα βρίσκονται στα σκαριά, όπως του Αλέξη Τσίπρα.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη υπογραμμίζουν ότι με το κλείσιμο της χθεσινής μέρας, σφραγίστηκε ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης. Νεότερο στοιχείο που έβαλε στο τραπέζι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν η δέσμευση ότι σε περίπτωση που έρθει στην κυβέρνηση, θα ανοίξει ξανά η διερεύνηση όλων των σκανδάλων.



«Κλείδωσε» η στρατηγική του προσωπικού πρέσινγκ στον πρωθυπουργό



Σε όλη την διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του επί προσωπικού απαντήσεις για τις κατηγορίες που εξαπέλυε σε βάρος του. Η τακτική αυτή κλείδωσε στις συσκέψεις που έγιναν στη Χαριλάου Τρικούπη πριν από την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή και θα συνεχιστεί. Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνδέουν μέχρι τις εκλογές, κάθε αρνητικό πρόσημο στην πολιτική της κυβέρνησης με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στόχος είναι η αποδόμηση του προφίλ του και η μετακίνηση κεντρώων ψηφοφόρων από τη δεξαμενή της ΝΔ σε αυτή του ΠΑΣΟΚ. «Πίσω από το κράτος λάφυρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο βρίσκεται ως ενορχηστρωτής ο Κυριάκος Μητσοτάκης» επισημαίνουν και συμπληρώνουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον πυρήνα του Μαξίμου που είναι ο Πρωθυπουργός.



Κλειστό το παράθυρο διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση



Μετά τη μετωπική σύγκρουση στη Βουλή παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προαναγγέλει ότι θα ανοίξει την συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, που απαιτεί συναινέσεις στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν ήδη τις προθέσεις τους. Αυτές είναι άκρως αρνητικές για κάθε συνεννόηση με την κυβέρνηση ακόμα και αν αυτή αφορά τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Όπως σημειώνουν στο ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε ουσιαστικά σε κάνενα ερώτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και προσπάθησε να ξεφύγει μέσω της συζήτησης για το Σύνταγμα. «Θέλει να ανοίξει την συζήτηση για το Σύνταγμα για να μπορεί να απολύει δημοσίους υπαλλήλους και να προσλαμβάνει Λαζαρίδηδες», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς δείχνοντας την στάση που θα έχει το ΠΑΣΟΚ.



Πίεση μέχρι την αποπομπή Λαζαρίδη από την κυβέρνηση



Ειδικά για την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά την χθεσινή του ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι παραδέχθηκε πως παρανόμως προσλήφθηκε στο δημόσιο αλλά ο Πρωθυπουργός επιμένει να τον κρατά στην κυβέρνηση. Στη βάση αυτή θα επιμείνουν στην πίεση για την αποπομπή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το θέμα σε κάθε ευκαιρία.



Στη Βαρκελώνη για την πρωτοβουλία Σάντσεθ ο Ανδρουλάκης



Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται στη Βαρκελώνη για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση. Πρόκειται για πρωτοβουλία που ξεκίνησαν ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Lofven, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειες τους.