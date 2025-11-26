Η θερμή χειραψία Δούκα-Μπακογιάννη και τα σενάρια για την έδρα στην Α' Αθήνας [εικόνες] - iefimerida.gr

Θερμή χειραψία είχαν το βράδυ της Τρίτης ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Μπακογιάννης, στο Μέγαρο Μουσικής, στο περιθώριο της εκδήλωσης μνήμης στον Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Θερμή χειραψία Δούκα-Μπακογιάννη

Όπως αναφέρεται και στη στήλη NON PAPER, από τα παραλειπόμενα της βραδιάς στο Μέγαρο Μουσικής, έκανε εντύπωση το θερμό ενσταντανέ, μετά χειραψίας, του τέως και του νυν δημάρχου Αθηναίων οι οποίοι έχουν συγκρουστεί μέχρι εσχάτων.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, προκάτοχος του Χάρη Δούκα στη δημαρχία Αθηναίων που συνόδευε την μητέρα του Ντόρα Μπακογιάννη, με ένα πλατύ χαμόγελο πλησίασε τον Χάρη Δούκα και του έσφιξε το χέρι. «Να σε δω να τα πούμε από κοντά» ακούστηκε να του λέει και εκείνος απάντησε «βεβαίως».

Λέτε αυτή η διαχυτικότητα να σηματοδοτεί ότι ο Μπακογιάννης στρέφεται πλέον προς τη διεκδίκηση βουλευτικού θώκου στην Α' Αθήνας; Διόλου απίθανο καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, επίσης εκλεγόμενος στην ίδια περιφέρεια, Νικήτας Κακλαμάνης, διανύει την τελευταία του θητεία, όπως όλα δείχνουν, άρα «αδειάζει» μια θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ποιος θα βρεθεί απέναντι στον Δούκα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές; Στο τραπέζι έχουν πέσει από καιρό πάντως τα ονόματα των Βασίλη Κικίλια και Όλγας Κεφαλογιάννη, μένει να δούμε τι θα πουν και οι ίδιοι και - κυρίως - οι μετρήσεις…