Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον φωτογράφο Platon, στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» - iefimerida.gr

Με τον φωτογράφο Platon συζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power».

Ησυζήτηση του πρωθυπουργού με τον Platon

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Εύγλωττος, προσηνής, γεμάτος εμπειρίες που λίγοι άνθρωποι διαθέτουν. Ο Platon, κορυφαίος φωτογράφος ποτραίτων, με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με τη χώρας μας, βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρώτη παρουσίαση της πολύχρονης δημιουργικής πορείας του.

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON, που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη και το STUDIO PLATON, με την επιμέλεια του ίδιου του δημιουργού, θα διαρκέσει από τις 5 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Πριν από τα εγκαίνια της, που θα πραγματοποιηθούν απόψε (4/11) από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τον καλλιτέχνη στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138.

«...Είναι ο δικός μου τρόπος να πω ευχαριστώ στην Ελλάδα», δήλωσε ο Platon κατά τη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι στο Μουσείο. «Υπήρχε λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τους υπέροχους φίλους μου εδώ, επειδή κατάγομαι από την Ελλάδα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχω κάνει ποτέ, ειδικά σε μουσείο. Επέλεξα την Ελλάδα επειδή ήθελα να τη φέρω ”σπίτι”.

Γίνεται πολύς λόγος στο Χόλιγουντ για την ”Οδύσσεια” αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή είναι η πραγματική οδύσσεια. Αυτά είναι τα 40 χρόνια δουλειάς μου και τη φέρνω στον τόπο και στους ανθρώπους που αγαπώ», τόνισε ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει απαθανατίσει περισσότερους παγκόσμιους ηγέτες από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Barack Obama, Bill Clinton, Donald Trump, Vladimir Putin, Muammar Gaddafi, Tony Blair, Silvio Berlusconi και Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Μπάρακ Ομπάμα

Ο φωτογράφος πίσω από τα πορτρέτα της παγκόσμιας εξουσίας

Γνωστός για τα δυναμικά πορτραίτα πολιτικών ηγετών, προσωπικοτήτων και ανθρώπων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία, o Platon έχει φωτογραφήσει μια απίστευτη γκάμα διασημοτήτων, είτε πρόκειται για πολιτικούς και ακτιβιστές είτε για ηθοποιούς, τραγουδιστές, celebrities όλων των ειδών, αλλά και απλούς ανθρώπους. Όπως οι πρώτες φωτογραφίες που τράβηξε στο νησί της Πάρου, τόπο καταγωγής του, όπου στο λευκό φόντο, που έκτοτε έχει υιοθετήσει σε όλες τις φωτογραφίες του, κυριαρχούν πρόσωπα ρυτιδιασμένα, αλλά και όμορφων κοριτσιών, ανόθευτα τοπία από μια ζωή που πλέον έχει αλλάξει.

Το 2024, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Νέα Υόρκη για Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρέθηκε στο στούντιο του Platon όπου έγινε η φωτογράφιση



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«Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας. Κατακλυζόμαστε όλοι από πληροφορίες. Είμαστε αποσπασμένοι και πιστεύω πολύ διχασμένοι, επειδή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που μας απομακρύνουν -είτε πρόκειται για την πολιτική είτε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας εγκλωβίζουν σε αλγορίθμους και ομάδες. Τώρα υπάρχει και η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και σκεφτόμαστε σοβαρά να ανταλλάξουμε την αυθεντική συναισθηματική μας νοημοσύνη με κάτι τεχνητό. Επομένως, αυτοί είναι καιροί συναρπαστικοί, ενδιαφέροντες, ευμετάβλητοι και επικίνδυνοι. Αλλά είμαι αισιόδοξος. Έχοντας δει τόσους πολλούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τους να δείχνουν τέτοιο κουράγιο και αισιοδοξία, τέτοια ελπίδα και ανθεκτικότητα, αλλά και τόση καλοσύνη, ακόμα κι όταν έχουν χάσει τα πάντα, μου δίνει μεγάλη πίστη στην ανθρώπινη φύση, ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια κομβική στιγμή όπου μπορούμε να αυτοδιορθωθούμε. Σχετικά με αυτό πιστεύω ότι είναι αυτή η έκθεση. Μια πρόκληση προς την κοινωνία για να αναρωτηθούμε: Είμαστε στο σωστό δρόμο; Τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε;».

Ντάστιν Χόφμαν

«Δεν προμοτάρω κανέναν, ούτε και ήρωες»

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην απίστευτη γκάμα πορτραίτων που έχει κάνει, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να μην συγχέουμε ποτέ την τέχνη με την προώθηση. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή την έκθεση που θα χαρείτε να δείτε το πρόσωπό τους καθώς θα περιηγείστε. Κάποιοι από τους ήρωές σας μπορεί να βρίσκονται σε αυτήν, πολιτιστικοί ηγέτες και ηθοποιοί που θεωρείτε υπέροχους. Θα υπάρχουν, επίσης, άνθρωποι που δεν συμπαθείτε, με μια πολύ προβληματική κληρονομιά, που προκάλεσαν αναστάτωση στην κοινωνία, ακόμα και πόνο σε άλλους. Υπάρχουν μέχρι και δικτάτορες στην έκθεση.... Δεν προμοτάρω όμως κανέναν. Ούτε και ήρωες. Μου έχει τύχει πολλές φορές να φωτογραφίζω έναν ήρωα, αλλά μετά η ιστορία να αλλάζει. Και να ανακαλύπτουμε ότι αυτό το άτομο που κάποτε αποθεωνόταν, τώρα βρίσκεται στη φυλακή για διαφθορά ή ακόμα και για σεξουαλική βία. Όπως για παράδειγμα, ο Χάρβι Γουάνστιν και ο P. Diddy... Και οι δύο άνδρες είναι σήμερα στη φυλακή. Οι φωτογραφίες, όμως, λειτουργούν ακόμα. Επειδή όταν πετυχαίνω μια φωτογραφία σωστά, αν είναι μια αληθινή στιγμή, μπορείς να δεις και τις δύο πλευρές της ανθρώπινης φύσης μέσα σε αυτήν», επισήμανε μεταξύ πολλών άλλων ο Platon.

Ντόναλντ Τρσμπ

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«Πρόκειται για μια εκθέση που αφορά τους ανθρώπους και, ας ομολογήσουμε και το προφανές, την πολιτική. Την πολιτική εννοούμενη ως τους συλλογικούς μηχανισμούς που κάνουν τις κοινωνίες να λειτουργούν, δηλαδή που καθιστούν δυνατά τα ανθρώπινα συστήματα συνύπαρξης και πρόοδου. Ο Platon δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί κομψά πορτρέτα. Είναι ένας σχολιαστής αυτής της θεμελιώδους πτυχής της ανθρώπινης κατάστασης και προσεγγίζει το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. Και θα πρότεινα μετά από κάποια μελέτη των απεικονιζόμενων προσώπων, τα οποία έχουν επιλεχθεί με προσοχή από τον καλλιτέχνη και επιμελητή της έκθεσης, ως ένα δοκίμιο για κάτι βαθύτερο, για τη δυναμική της αλλαγής και τους τρόπους που αλλάζει ο κόσμος», ανέφερε ο Γιώργης Μαγγίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, στη συνέντευξη Τύπου.



Φωτογραφία: Μουσείο Μπενάκη

Η έκθεση ﻿

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON απαρτίζεται από δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτραίτα του Platon: άνθρωποι που διαμόρφωσαν την ιστορία, παγκόσμιοι ηγέτες και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασημότητες, κορυφαίες μορφές του πολιτισμού, ανατρεπτικές προσωπικότητες, περιθωριακοί χαρακτήρες, καλλιτέχνες, κολοσσοί της τεχνολογίας, σχεδιαστές μόδας κ.ά. Τα πορτραίτα του Platon έχουν κοσμήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα του περιοδικού TIME, ενώ εδώ και τέσσερις δεκαετίες οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως τα The New Yorker, Rolling Stone, Vogue και Vanity Fair.

Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης, παρουσιάζονται φωτογραφικές συνθέσεις που προέκυψαν από τις πολυάριθμες επισκέψεις του Platon στην Πάρο για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Με το έργο αυτό, αποτίνει φόρο τιμής στον τόπο καταγωγής του και τον ελληνικό πολιτισμό. Παράλληλα, και με αφορμή την έκθεση, κυκλοφορεί στα αγγλικά από τις εκδόσεις Matsumoto, με την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του Platon, το νέο πολυσέλιδο βιβλίο του με τίτλο PLATON PAROS.

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O Platon, το έργο του οποίου έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή έντυπα, έχει φωτογραφίσει περισσότερους ηγέτες κρατών από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία, μεταξύ των οποίων και έξι προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει δημιουργήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα για το περιοδικό TIME, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου του 2008 με τον Vladimir Putin, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί τότε σε Πρόσωπο της Χρονιάς. Η φωτογραφία αυτή απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό World Press Photo. Πιο πρόσφατα, φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του TIME για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2024 με το πορτραίτο του Donald Trump. Το 2008, ο Platon εντάχθηκε στο δυναμικό του περιοδικού The New Yorker ως φωτογράφος, αποσπώντας ένα βραβείο Peabody και δύο National Magazine Awards για τα φωτογραφικά του δοκίμια.

Το 2013 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People's Portfolio, αφιερωμένο στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών προσωπικοτήτων στον χώρο των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Το The People's Portfolio δημιουργεί μια οπτική γλώσσα που καταρρίπτει φραγμούς, προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταπολεμά τις διακρίσεις και κινητοποιεί το κοινό να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς.