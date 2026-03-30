Τα πρώτα 10 πρόσωπα της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ: Πρωτιά για Καρχιμάκη, ακολουθούν Γλαβίνας και Διαμαντοπούλου - iefimerida.gr

«Κλειδώνουν» τα πρώτα 10 πρόσωπα της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά το τριήμερο συνέδριο.



Πρώτος αναδείχθηκε ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, δεύτερος ο Θανάσης Γλαβίνας και τρίτη η Άννα Διαμαντοπούλου.

Τα πρόσωπα που εκλέγονται στην πρώτη 10άδα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Ακολουθούν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Κώστας Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Χρήστος Κακλαμάνης.



Την πρώτη 10άδα της νέας Επιτροπής συμπληρώνουν ο Άρης Καρβούνης, ο Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης.

Έπονται ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Σταύρος Τζεδάκης, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Μανώλης Γλέζος και ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ήταν 506, εκ των οποίων θα εκλεγούν οι 271.