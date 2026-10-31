 Η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ποστάροντας βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - iefimerida.gr
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Η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ποστάροντας βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι
Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και λέει ότι δεν έχει καμία ισχύ.

Σε ανάρτησή της στο Χ η κυρία Γιανάι έχει επισυνάψει βίντεο με απόσπασμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναφέρει ότι «το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

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Η ανάρτηση της κυρίας Γιανάι:

Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου — δύο πανέμορφων νησιών όπου πολλοί Ισραηλινοί αγαπούν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης. Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας.

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