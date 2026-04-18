Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη: θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα - iefimerida.gr

Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη.

Η κυρία Μπακογιάννη μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega τόνισε μεταξύ άλλων πως ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του.

Οι εξηγήσεις που είχε δώσει ο Μακάριος Λαζαρίδης

Την Πέμπτη (16/4/2026) με δημόσια δήλωσή του ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το πτυχίο και την πρόσληψή του ως επιστημονικός συνεργάτης.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αρχικά ζήτησε συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων παρεμβάσεών του και προσπάθησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψής του σε θέση συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας στο παρελθόν.

Είπε πως το γεγονός ότι προσελήφθη ως ειδικός σύμβουλος (που ήθελε πτυχίο) και όχι ως ειδικός συνεργάτης (που δεν ήθελε πτυχίο) σε λάθος των υπηρεσιών του υπουργείου. Προς επίρρωσην του επιχείρηματός του αναφέρει ότι στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εργάστηκε στη συνέχεια κατατάχθηκε στην κατηγορία ΔΕ «γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Μάλιστα για να μην υπάρχουν σκιές, ζήτησε να επιστρέψει τη διαφορά χρημάτων που προκύπτει μεταξύ των δύο θέσεων (ειδικού συμβούλου και ειδικού συνεργάτη) για όσο καιρό εργάστηκε στο υπουργείο.

Πίεση από το ΠΑΣΟΚ μέχρι την αποπομπή Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Για την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως παρανόμως προσλήφθηκε στο δημόσιο αλλά ο Πρωθυπουργός επιμένει να τον κρατά στην κυβέρνηση. Στη βάση αυτή θα επιμείνουν στην πίεση για την αποπομπή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το θέμα σε κάθε ευκαιρία.