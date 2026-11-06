Η ΝΔ διοργανώνει debate playoffs για νέους 18-35 ετών -Η πρωτοβουλία για την ανάδειξη νέων στελεχών - iefimerida.gr

Βήμα στη νέα γενιά φιλοδοξώντας να αναδείξει νέα πρόσωπα με ικανότητες στον δημόσιο λόγο, η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει μαζί με την ΟΝΝΕΔ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου τους πρώτους αγώνες πολιτικού debate.

Mε την ονομασία «Debate Playoffs», νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ελλάδα καλούνται να αναμετρηθούν σε διαδοχικούς αγώνες επιχειρηματολογίας με σύστημα νοκ άουτ, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στις 17:30.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνεται στόχος της πρωτοποριακής αυτής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη νέων ανθρώπων που είτε έχουν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία και στην ΟΝΝΕΔ είτε δεν έχουν κομματική ιδιότητα, με ικανότητα στον δημόσιο λόγο, συγκροτημένη επιχειρηματολογία και διάθεση ενεργού συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο. Ταυτόχρονα, μέσα από τα debates θα αναδειχθούν με έναν βιωματικό και διαδραστικό τρόπο οι τομείς πεπραγμένων του κυβερνητικού έργου και οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Στο τέλος κάθε ολιγόλεπτης αναμέτρησης, η κριτική επιτροπή θα αξιολογεί και θα ψηφίζει το πρόσωπο που θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο, με κριτήρια τη γνώση του αντικειμένου, την ποιότητα της επιχειρηματολογίας του, τη ρητορική ικανότητα, την παρουσία και την αμεσότητά του. Μέλη της κριτικής επιτροπής θα είναι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργοί της Κυβέρνησης και ιστορικά στελέχη της Παράταξης.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε νέους 18–35 ετών και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, μέσω ειδικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα του κόμματος (debate.nd.gr).

Οι τρεις πρώτοι συμμετέχοντες θα λάβουν ως έπαθλο ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της επιλογής τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυρανάκης: Η ΝΔ οφείλει να ακούσει τους νέους και να τους δώσει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους μέσα από τα όργανα και τα ψηφοδέλτιά μας

Αναφορικά με τη διοργάνωση «Debate Playoffs», ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο πλαίσιο του στόχου της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνουμε σήμερα την καθιέρωση μιας νέας μορφής πολιτικού διαλόγου που δίνει βήμα στη νέα γενιά, αναδεικνύει τη σημασία της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας και δημιουργεί ευκαιρίες συμμετοχής νέων ανθρώπων στον δημόσιο διάλογο.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει τους νέους και να τους δώσει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους μέσα από τα όργανα και τα ψηφοδέλτιά μας».