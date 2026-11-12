 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα θα εκδοθεί τον Μάρτιο στη Γαλλία - «Έτοιμος να γίνω πάλι πρωθυπουργός, έχω ξανακάνει τη δουλειά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα θα εκδοθεί τον Μάρτιο στη Γαλλία - «Έτοιμος να γίνω πάλι πρωθυπουργός, έχω ξανακάνει τη δουλειά»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / Φωτογραφία EUROKINISSI

Το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να εκδοθεί τον Μάρτιο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Télérama, το βιβλίο μεταφράζεται στα γαλλικά και θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Plon.

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στην πολιτική του επιστροφή, το ενδεχόμενο να γίνει ξανά πρωθυπουργός και την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

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«Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, αυτό το βιβλίο έχει αξία και ως καταγραφή γεγονότων: εξετάζει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αφηγείται γεγονότα που δεν είναι γνωστά», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός, την έχω ήδη κάνει τη δουλειά»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πρωθυπουργία, δηλώνει: «Είμαι έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός. Ξέρω τη δουλειά: την έχω ήδη κάνει».

Αναφερόμενος στην άνοδο της Ακροδεξιάς, εκτιμά ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό «στον φόβο και στην κοινωνική ανασφάλεια».

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