Η Χριστίνα Αλεξοπούλου στον Νίκο Δένδια για το ακίνητο δωρεάς Τσούνη στην Πάτρα - iefimerida.gr

Την αξιοποίηση του ακινήτου, στην Πάτρα, που κληροδότησε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο μεγάλος Αχαιός εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στην πατρίδα, συζήτησε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Είχαν προηγηθεί πολυετείς πρωτοβουλίες της κας Αλεξοπούλου, η οποία συντόνισε τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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Έχοντας πλέον διευθετηθεί οι εκκρεμότητες, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η αξιοποίηση του ακινήτου της οδού Αγίου Νικολάου 70, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού που προωθεί ο κ. Υπουργός για την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κ. Δένδιας άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις της κας Αλεξοπούλου και συζήτησε μαζί της τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρήση του κτιρίου.

Το όραμα της Χριστίνας Αλεξοπούλου είναι μέρος του ακινήτου να παραχωρηθεί για τη στέγαση συλλόγων με σημαντική κοινωνική δράση, όπως σύλλογοι Αιμοδοτών, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλοι χώροι για τη λειτουργία τους και να ενισχυθεί η προσφορά τους προς τους πολίτες.

Παράλληλα, η θέση του ακινήτου στην «καρδιά» της Πάτρας επιτρέπει να διερευνηθούν και δυνατότητες οικοδομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές προϋποθέσεις, ώστε να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές.

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Ο Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021, κληροδότησε στο Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνολικά τρία ακίνητα, στην Πάτρα, στην Αθήνα και στη Νέα Μάκρη.

Κατά τη συνάντηση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της εκπλήρωσης της βούλησης του μεγάλου Αχαιού ευεργέτη, ώστε η προσφορά του να φτάσει στους πολίτες, όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Διαφάνηκε η κοινή βούληση να υπάρξει συντονισμός για τα επόμενα θεσμικά βήματα.