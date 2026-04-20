Η «γαλάζια» μάχη στην Α’ Θεσσαλονίκης: Πολλοί οι υποψήφιοι βουλευτές για τη ΝΔ, λιγότερες οι έδρες [ονόματα] - iefimerida.gr

Τα πολλά ονόματα των υποψηφίων, το σενάριο για λιγότερες έδρες στις επόμενες εκλογές και η πρόωρη εκκίνηση των υποψηφίων για την Περιφέρεια στην Α’ Θεσσαλονίκης εντείνουν τον ανταγωνισμό στη ΝΔ.



Όποιος παραβρέθηκε αυτές τις ημέρες σε κάποια δημόσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη θα διαπίστωνε με ευκολία ότι η εκπροσώπηση της ΝΔ ήταν παντού πολυάριθμη.



Είτε κοιτούσε στην εκδήλωση για την επέτειο μνήμης των Αρμενίων είτε στην τιμητική εκδήλωση για τον Χάιντς Κούνιο είτε στους Επιτάφιους των πασχαλινών ημερών έβλεπε παντού βουλευτές της ΝΔ, υφυπουργούς και μνηστήρες για τις «γαλάζιες» λίστες της πόλης.



Τι συμβαίνει και υπάρχει αυτή υπερκινητικότητα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης; Οι λόγοι είναι κυρίως τρεις. Πρώτον οι εν ενεργεία βουλευτές, που θέλουν να είναι ξανά υποψήφιοι, είναι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία τόσο πολλοί. 8 βουλευτές εξέλεξε η ΝΔ το 2023, ένας αριθμός που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις εκλογές του 1974, όταν το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε συγκεντρώσει 54%. Σήμερα στους 7 βουλευτές που δραστηριοποιούνται στην Α’ Θεσσαλονίκης (ό όγδοος είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης) και θέλουν να εκλεγούν και στις επόμενες εθνικές εκλογές, μπορούμε να προσθέτουμε τη Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, που εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και 2 νέους υποψηφίους που έχουν ήδη επίσημα ανακοινωθεί και είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Δημόσιας Περιουσίας Θανάσης Τσιούρας και ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι υποψήφιοι βουλευτές θα είναι και οι 2 σημερινοί εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί Νίκος Παπαϊωάννου (Παιδείας) και Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).



Σύνολο υποψηφίων ήδη; 12!



Σε αυτούς όλους θα πρέπει να προσθέσουμε και τους 7 βουλευτές του 2023. Από αυτούς οι 4 είναι σήμερα υφυπουργοί και οι 3 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους υφυπουργούς Σταύρο Καλαφάτη (Ανάπτυξης), Κώστα Γκιουλέκα (Μακεδονίας- Θράκης), Έλενα Ράπτη (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) και Άννα Ευθύμιο (Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), καθώς και τους βουλευτές Δημήτρη Κούβελα, Στράτο Σιμόπουλο και Διαμαντή Γκολιδάκη. Σύνολο υποψηφίων ήδη; 12. Σε μια λίστα στην οποία θα συμπεριληφθούν συνολικά 21 υποψήφιοι. Ήδη, δηλαδή το ψηφοδέλτιο είναι σχεδόν γεμάτο…



Η εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά



Ο δεύτερος λόγος που εξηγεί τη σημερινή υπερκινητικότητα έχει να κάνει με τη δυναμική εμφάνιση στο μετοχολόγιο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ενός ακόμη ισχυρού παίκτη, όπως είναι ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος ορίστηκε από τον πρωθυπουργό στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το κ. Σχοινά, που είναι ο μόνος υπουργός στη σημερινή κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορούν εδώ και καιρό σενάρια βουλευτικής υποψηφιότητας στη Α’ Θεσσαλονίκη, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στη Χαλκιδική, απ’ όπου κατάγεται, ενώ άλλες εκτιμήσεις τον ήθελαν να είναι ένα από τα ονόματα που θα χωρούσαν και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Είναι δε γεγονός ότι η δυναμική εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά στη «γαλάζια» Θεσσαλονίκη διατάραξε περαιτέρω τις ισορροπίες, καθώς θεωρείται ένας υποψήφιος βουλευτής που μπορεί να εκλεγεί και μάλιστα σε καλή θέση.



Πολλοί οι υποψήφιοι, λιγότερες οι έδρες



Ο τρίτος λόγος της γενικής κινητοποίησης που καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την εκτίμηση ότι ενώ οι υποψήφιοι είναι πολλοί ο αριθμός των εδρών της ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές δύσκολα θα ξεπεράσει τις 6, κάτι που σημαίνει μείον 2 σε σχέση με το 2023. Έχουμε, δηλαδή, μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αλλά μικρότερο διακύβευμα.

Να προσθέσουμε σε όλα αυτά και άλλες δύο παραμέτρους που εντείνουν τον ανταγωνισμό στη ΝΔ και συνθέτουν το τοπίο μιας «μεγάλης γαλάζιας μάχης της Θεσσαλονίκης». Μια παράμετρος είναι οι νέοι υποψήφιοι που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ένα τέτοιο όνομα ήταν μέχρι πρότινος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που πολλοί θα τον ήθελαν στην Α’ Θεσσαλονίκης. Το σενάριο αυτό εσχάτως έχει ατονήσει, ενώ και ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν τον ενδιαφέρει. Ένα άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να μπει δυναμικά στη μάχη εκλογής είναι η Βούλα Πατουλίδου. Η ολυμπιονίκης του 1994 και πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης θεωρείται από πολλούς ικανή να «κτυπήσει» ακόμη και βουλευτική εκλογή, όμως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί σε σχέση με τις αποφάσεις της. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει και το σενάριο της βουλευτικής της υποψηφιότητάς της στη Β’ Θεσσαλονίκης, που συζητιέται εξίσου. Και ότι ακούγονται και άλλα πρόσωπο από το χώρο της αυτοδιοίκησης για να συμμετέχουν στη «γαλάζια» λίστα. Ξεκινώντας από τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου και φτάνοντας στην αντιπεριφεριάρχη υγείας Μελίνα Δερμεντζοπούλου.



Η πρόωρη εκκίνηση για την Περιφέρεια



Η δεύτερη παράμετρος, που εντείνει τον «γαλάζιο» ανταγωνισμό στη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει με την πρόωρη εκκίνηση της συζήτησης για το ποιος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές του 2028 με τη στήριξη της ΝΔ. Μέχρι στιγμής αυτοί που έχουν δηλώσει παρών σε αυτή τη μάχη είναι 2 πρόσωπα που δραστηριοποιούνται περισσότερο στη Β΄ Θεσσαλονίκης. Ο σημερινός βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Καράογλου και σημερινός αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και διάδοχος της Βούλας Πατουλίδου στο θώκο Κώστας Γιουτίκας. Αυτό το πρόωρο ανακάτεμα της τράπουλας των περιφερειακών εκλογών του 2028 προκαλεί εσωτερικές ζυμώσεις, αλλά και ποικίλα μπερδέματα, καθώς και οι δύο υποψήφιοι περιφερειάρχες κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ανακατεύοντας τη «γαλάζια» τράπουλα της Θεσσαλονίκης, καθώς παρασκηνιακά γίνονται κουβέντες για συμμαχίες, για συνεργασίες και για υποψηφιότητες που μπορεί και να αποπροσανατολίζουν.



Ο παράγοντας Απόστολος Τζιτζικώστας



Να προσθέσουμε σε όλα αυτά για τον παράγοντα που λέγεται Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στη Θεσσαλονίκη από κοντά και θεωρείται ισχυρός παίκτης στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Ο νυν Επίτροπος (και μην ξεχνάμε πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας) είναι σίγουρο ότι θα έχει λόγο στην επιλογή του προσώπου που θα διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες περιφερειακές εκλογές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Τζιτζικώστας θα είναι απέναντι σε μια υποψηφιότητα Καράογλου, με τον οποίο δεν έχει εδώ και καιρό τις καλύτερες σχέσεις, ενώ δεν θα έλεγε όχι στις υποψηφιότητες είτε του Κώστα Γιουτίκα είτε ενδεχομένως του σημερινού υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα.



«Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθήσουν»



Σε όλα αυτά τα σενάρια και τη μεγάλη κινητικότητα της Θεσσαλονίκης το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με προσοχή τα γεγονότα και προς το παρόν δείχνει ικανοποιημένο από το γεγονός ότι στην Α’ Θεσσαλονίκης ο ανταγωνισμός είναι ήδη τόσο μεγάλος. Ακολουθεί, δηλαδή, τη φράση «αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθήσουν». Σε ότι αφορά στη συζήτηση περί περιφερειακών εκλογών η μόνιμη απάντηση που ακούγεται από συνεργάτες του πρωθυπουργού εμπεριέχει την απάντηση ότι είναι πολύ νωρίς για τέτοιες συζητήσεις και ότι η ΝΔ εστιάζει την προσοχή της στην επόμενη κρίσιμη μάχη που είναι οι εθνικές εκλογές.