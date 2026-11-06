Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα για τις έρευνες για το καλώδιο: «Οι εργασίες θα προχωρήσουν βάσει προγραμματισμού -Σαφές το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» - iefimerida.gr

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη NAVTEX και την έναρξη ερευνών για το καλώδιο, τόνισαν πως οι εργασίες θα γίνουν «βάσει του προγραμματισμού».

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo θα προχωρήσουν, βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας» τονίζουν συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές.

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«Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικές ερμηνείες» επισημαίνουν.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας: Ακυρώσαμε τη NAVTEX Ελλάδας και Κύπρου

Νωρίτερα, η Άγκυρα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ﻿χαρακτήρισε «άκυρη» τη NAVTEX για τις έρευνες, κάνοντας λόγο για γαλλικές έρευνες «εντός της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Σχετικά με την απόπειρα διεξαγωγής μη εξουσιοδοτημένης θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας από πλοίο υπό γαλλική σημαία εντός της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαπιστώνεται ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία προτίθεται να πραγματοποιήσει παράνομη θαλάσσια επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα, με σκοπό την πόντιση καλωδίων χωρίς άδεια, εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

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Οι μη εξουσιοδοτημένες αγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία (ΓΚΡΙ) ακυρώθηκαν από τη χώρα μας.

Η διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσης της χώρας μας, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας για το τμήμα της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας του εν λόγω πλοίου που εμπίπτει εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο παραμένει ακλόνητη. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή».