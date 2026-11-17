Χαμηλούς τόνους επέλεξε να κρατήσει ο Χακάν Φιντάν απέναντι στον Γιώργο Γεραπετρίτη, όταν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε ευθέως στον Τούρκο ομόλογό του, κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, τα δύο ζητήματα που έχουν επαναφέρει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

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Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που είχε καλή γνώση όσων διημείφθησαν στη συνάντηση των δύο υπουργών, η στάση του Χακάν Φιντάν δεν παρέπεμπε σε πρόθεση περαιτέρω κλιμάκωσης, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Άγκυρας και την ανταλλαγή NAVTEX των προηγούμενων ημερών.

Άλλωστε, η ίδια εικόνα είχε διαμορφωθεί και επί του πεδίου, μετά την ήπια αντίδραση της Τουρκίας στην είσοδο του γαλλικού ερευνητικού πλοίου στα διεθνή ύδατα.

Ειδικότερα, στο ζήτημα του καλωδίου, ο Τούρκος υπουργός απέφυγε να ανεβάσει τους τόνους, χωρίς πάντως να προκύψει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση για τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία κατά τη συνέχεια των ερευνών. Άλλωστε, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης ως προς την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Η συνολική εικόνα που αποκόμισε η ελληνική πλευρά ήταν ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να μετατρέψει την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε μια νέα ελληνοτουρκική κρίση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η αντίδραση του Χακάν Φιντάν όταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου και των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από την κύρωσή του. Κατά την ίδια διπλωματική πηγή, ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την απορία του για το εύρος της διεθνούς κινητοποίησης της Αθήνας μετά την κύρωση του μνημονίου, εμφανιζόμενος να μην αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους η ελληνική πλευρά επέλεξε να αντιδράσει σε τόσο υψηλό διπλωματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εξωτερικών, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Η συζήτηση, πάντως, δεν περιορίστηκε στις γνωστές διαφωνίες των δύο πλευρών, αλλά έδωσε στην Αθήνα τη δυνατότητα να σχηματίσει μια εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας.

Το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το μήνυμα που έλαβε η Αθήνα



Το επόμενο ζήτημα που ως γνωστόν αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει να δώσει νομοθετική υπόσταση στις διεκδικήσεις της στις θαλάσσιες ζώνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια διπλωματική πηγή, από τη χθεσινή συνάντηση δεν δημιουργήθηκε στην Αθήνα η αίσθηση ότι η Άγκυρα προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η εκτίμηση που διαμορφώθηκε είναι ότι, τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα, δεν αναμένεται κάποια τέτοια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα σοβαρή αντιπαράθεση.

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Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο διάστημα, πάντως, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το κατά πόσον η υπόθεση του καλωδίου θα εξακολουθήσει να συντηρεί την ένταση που προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες ή εάν η σημερινή αποκλιμάκωση θα έχει συνέχεια. Όπως εξηγούσε η διπλωματική πηγή, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το εάν το ζήτημα θα παραμείνει ψηλά στην επικαιρότητα και στην πολιτική ατζέντα των δύο χωρών, διατηρώντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις της Αθήνας και της Άγκυρας. Ακόμη και μια εξέλιξη περιορισμένης ουσιαστικής σημασίας, όπως η δημοσιοποίηση κάποιου εγγράφου υπηρεσιακού χαρακτήρα σχετικά με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τις έρευνες ή ένα μεμονωμένο περιστατικό κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα μπορούσε, μέσα στο ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα, να αποκτήσει δυσανάλογες διαστάσεις. Το ζήτημα, όπως επισήμαινε η ίδια πηγή, δεν είναι τόσο η πραγματική βαρύτητα ενός τέτοιου γεγονότος όσο η πολιτική αξιοποίησή του, που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την ένταση και να περιορίσει τα περιθώρια διπλωματικών χειρισμών, ακόμη και αν καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί μια νέα κρίση.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για το καλώδιο



Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη δοκιμασία βρίσκεται ήδη μπροστά. Σύμφωνα με τις διπλωματικές πληροφορίες, σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας τουλάχιστον το γαλλικό ερευνητικό πλοίο αναμένεται να εισέλθει στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα, συνεχίζοντας τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Το κρίσιμο ερώτημα για την Αθήνα είναι εάν η Άγκυρα θα διατηρήσει την ίδια υποτονική αντίδραση επί του πεδίου που επέδειξε όταν το γαλλικό ερευνητικό πέρασε στα διεθνή ύδατα ή εάν θα επιχειρήσει να ανεβάσει την ένταση κατά τη νέα φάση των ερευνών. Η Τουρκία έχει ήδη εκδώσει NAVTEX, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις της και υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεσή της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η στάση της απέναντι στην παρουσία και τις κινήσεις του πλοίου δεν έχει συνοδευτεί από κάποια ουσιαστική κλιμάκωση επί του πεδίου.

Αυτό ακριβώς είναι που θα δοκιμαστεί όταν το ερευνητικό εισέλθει στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Εάν, δηλαδή, η Άγκυρα θα συνεχίσει να περιορίζεται στην προβολή των θέσεών της, χωρίς να παρεμποδίζει τις εργασίες, ή εάν θα επιλέξει μια πιο ενεργή αντίδραση για ευνόητους λόγους , με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Η μέχρι τώρα στάση της Τουρκίας, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς τόνους που κράτησε ο Χακάν Φιντάν στη συνάντηση των Βρυξελλών, δημιουργεί την εικόνα ότι οι δύο πλευρές δεν επιδιώκουν αυτή τη στιγμή μια νέα κρίση. Το κατά πόσον αυτή η εικόνα θα διατηρηθεί θα φανεί στην επόμενη φάση των ερευνών.