Η Αχτσιόγλου εξήγησε γιατί απέρριψε την πρόταση Τσίπρα: «Δεν έπρεπε να παραιτηθεί, δεν ήταν καλή ιδέα να αναλάβω» - iefimerida.gr

Η Έφη Αχτσιόγλου επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη» για την πρόταση που της έκανε να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώην υπουργός Εργασίας ανέφερε πως θεώρησε λάθος την απόφασή του να παραιτηθεί και ότι εκείνη τη στιγμή αιφνιδιάστηκε, αλλά ταυτόχρονα εκτίμησε πως, είτε αναλάμβανε η ίδια είτε κάποιος άλλος, η αποχώρηση του Τσίπρα θα έκανε την κατάσταση δύσκολη στο κόμμα.

«Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου, πάνω από 15 χρόνια. Πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Θεωρούσα ότι θα έδινε σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου. Είτε ήμουν εγώ στην πρόταση ή κάποιος άλλος. Θεωρούσα και έτσι το εκτίμησα ότι δεδομένης της μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε, αυτή θα βάθαινε περαιτέρω από μια τέτοια εξέλιξη. Γι’ αυτούς τους λόγους, έτσι εξέλαβα την πρόταση και τα δεδομένα και έτσι εκτίμησα τα δεδομένα κι έτσι κατέληξα να του πω δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να προχωρήσουμε» είπε στη Ναυτεμπορική TV.

«Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση με τέτοιες ευθύνες σε ελάχιστες ώρες, όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Ήταν βασανιστική απόφαση, που την έλαβα με μόνο κριτήριό μου την έγνοια μου για τον χώρο και τον πρόεδρο» πρόσθεσε.

«Από κει και πέρα, μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Όχι όπως στην πρόταση. Άρα, είναι εντελώς διαφορετικό να κρίνει κανείς την πρόταση που μου έγινε ενώ ο πρόεδρος ήταν εκεί, και, όπως είπα, εκτιμούσα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Εκεί πια οι ευθύνες μάς βάραιναν όλους. Πάλι όχι ελαφρά τη καρδία αλλά με επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για την πορεία του χώρου και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για το χώρο και σε μια υποψηφιότητα, τη δική μου» είπε ακόμη η Έφη Αχτσιόγλου.

Στο ερώτημα αν φοβήθηκε τη διαρχία, ή ότι θα «καεί» πολιτικά, αρνήθηκε ότι υπήρχε κάτι τέτοιο στο μυαλό της.

Στο ερώτημα τι προσδοκά η ίδια από τον Τσίπρα, άφησε «παράθυρο» συνεργασίας.

«Κάθε σχηματισμός τωρινός ή μελλοντικός θα πρέπει να απαντά στο αν ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υπόθεση της συσπείρωσης δυνάμεων, και με πιο πρόγραμμα κατέρχεται. Λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων ή απλώς προστίθεται ένας ακόμα σχηματισμός; Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε κι εμείς και τυχόν μελλοντικοί σχηματισμοί. Αν υπάρχουν αυτά τότε πρέπει να επιδιώξουμε να συγκλίνουμε» απάντησε.

Όσον αφορά το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα, σχολίασε πως «δεν μπορεί κανείς να αντλήσει πολιτικά συμπεράσματα απ’ αυτό, θα ήταν μάλλον λίγο επιπόλαιο. Θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε, για να διαβαστεί η δικιά του οπτική, από εκεί και πέρα το κρίσιμο είναι να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, και με αφορμή το βιβλίο, για το τι μπορούμε να χτίσουμε για το μέλλον».

