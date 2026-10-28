Χρυσοχοΐδης για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Τις ερευνούσε επί 1,5 χρόνο το ελληνικό FBI - iefimerida.gr

Στις πολύμηνες και συστηματικές έρευνες που αποκάλυψαν τις υποθέσεις φορολογικής απάτης σε Pizza Fan και «Χωριάτικο» αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο Ertnews, ο υπουργός εξήγησε ότι οι δύο υποθέσεις βρίσκονταν υπό διερεύνηση εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και έγινε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου οι Αρχές να διεισδύσουν στο οικονομικό πεδίο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες έρευνες, ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής κρατικών λειτουργών απάντησε ότι δεν αποκλείει την συγκεκριμένη πιθανότητα, διαμηνύοντας ότι όποιος εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι η διερεύνηση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα και ότι όλα τα πρόσωπα για τα οποία θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία θα παραπεμφθούν στην Εισαγγελία, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.

Ο ρόλος του ελληνικού FBI -«Ήταν όραμά μου η ίδρυση του»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε στην κομβική συνεισφορά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν όραμά μου η ίδρυση του ελληνικού FBI», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα υπηρεσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο αμερικανικό πρότυπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η υπηρεσία συγκροτήθηκε με προσωπικό που επιλέχθηκε από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Αριθμεί περίπου 1.200 αστυνομικούς, εκ των οποίων 1.000 υπηρετούν στην Αθήνα και 200 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, όπως ανέφερε, εγκαινιάστηκε και νέα δομή στην Κρήτη, με δύναμη 100 ατόμων.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συνεργασία της υπηρεσίας με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα»

Ερωτηθείς πώς ήταν δυνατόν υποθέσεις φορολογικής απάτης τέτοιας έκτασης να παραμένουν επί χρόνια εκτός του πεδίου αποτελεσματικού ελέγχου των αρμόδιων αρχών, ο υπουργός απάντησε: «Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα».

Όπως εξήγησε, αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τη δημιουργία του «ελληνικού FBI».