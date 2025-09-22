Ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε περιπολίες αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά -«Τέλος στην ανοχή» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων ένστολων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών, μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα. Ένστολοι, μάχιμοι. Σε 1,5 μήνα θα γίνει από τώρα, θα υπάγονται στο ελληνικό FBI [...]. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συγκεκριμένες συνοικίες και γειτονιές. Να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπουργός, «αυτή η ανοχή που υπήρχε επί χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη πρέπει να πάρει τέλος».

Χρυσοχοΐδης: «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά»

Σε άλλο σημείο ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα, που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».