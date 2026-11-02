Χρυσοχοΐδης: Η επιχείρηση-παγίδα που χαλάρωσε τον «Mr Χωριάτικο» -«Δημιούργησαν την πεποίθηση ότι δεν τρέχει τίποτα» - iefimerida.gr

Για την επιχείρηση που ξεσκέπασε την υπόθεση των φούρνων Χωριάτικο μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.



Σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο υπουργός αναφέρθηκε στο σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου προς τον ίδιο.

«Δεν θέλω να σχολιάσω. Οι άνθρωποι είναι υπόδικοι και πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα που έχουν από το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη για να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Υπήρξε ένα εύρημα, αλλά δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ και ενάμιση χρόνο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, μέσα από μια τεράστια προετοιμασία, επιχείρηση, διείσδυση, με την παρουσία και τη συμμετοχή του εισαγγελέα, κατόρθωσε και εξάρθρωσε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο το οποίο έχει περιγραφεί τις τελευταίες μέρες, όχι πλήρως ακόμη, έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση η οποία έπληξε το δημόσιο συμφέρον. Η ανάκριση θα βγάλει και άλλα πράγματα, θα εμβαθύνει την έρευνα και σε άλλους τομείς και σε άλλες πλευρές όλου αυτού του εγκληματικού δικτύου», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

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Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Υπήρξε ένα προσωπικό μου όραμα και μια στρατηγική εδώ και χρόνια, να δημιουργήσουμε αυτή την υπηρεσία, ορμώμενος από το κίνητρο της δημιουργίας μιας πολύ εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα είχε τη δυνατότητα να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα. Το κράτος ήταν ανοργάνωτο και όταν είναι κάτι ανοργάνωτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Ήταν μια προσωπική μου επιδίωξη, έκανα αγώνα πρώτα από όλα με τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου. Σας βεβαιώνω ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πολύ συνεκτικό, έγινε από δύο δικαστές και αξιωματικούς που υπηρετούν σήμερα στο FBI και φτιάχτηκε ένα θεσμικό πλαίσιο υπέροχο που μπορεί να δίνει τη δυνατότητα για πολλά πράγματα. Υπάρχει ο εισαγγελέας, τηρείται απόλυτα η νομιμότητα».



Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι πριν από έναν μήνα στήθηκε επιχείρηση ώστε οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του Χωριάτικου να νομίζουν ότι η έρευνα έληξε.



«Είναι ένστολη υπηρεσία που έχει 24ωρη υπηρεσία. Είναι ένοπλη υπηρεσία, δηλαδή κάνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μαζί με την ΟΠΚΕ και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την υπηρεσία, επίσης αυτή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα διείσδυσης. Πριν από έναν μήνα περίπου, προκειμένου να χαλαρώσουμε όλους και να μην αντιληφθεί κανείς το τι ακριβώς ερευνούμε, έγινε μια επιχείρηση σε ένα κέντρο διασκέδασης, μια επιχείρηση η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο προειδοποιημένη ότι θα γίνει προκειμένου να νομίσουν ότι αυτό ήταν και τέλειωσε», αποκάλυψε.



Ερωτηθείς εάν η κίνηση αυτή χαλάρωσε τον «Mr Χωριάτικο» και γύρισε από το Ντουμπάι, απάντησε: «Ακριβώς και όλα αυτά δημιούργησαν την πεποίθηση ότι δεν τρέχει τίποτα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία αποτελεί υπόδειγμα λειτουργίας του κράτους γι' αυτό και βλέπετε όλες αυτές τις δουλειές που βγάζει, τις τεράστιες επιτυχίες στη διείσδυση μέσα στο οργανωμένο έγκλημα. Όπως επίσης και η άλλη υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων η οποία επίσης κάνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με διείσδυση προκειμένου να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Η Ελλάδα πλέον διαθέτει μια υπηρεσία αξιόμαχη, πολύ διεισδυτική, εξαιρετικά επιτυχημένη και αποτελεσματική μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία των εισαγγελέων».



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Για τους επίορκους αστυνομικούς στην υπόθεση Χωριάτικο, σχολίασε ότι «πριν από λίγους μήνες στη Μύκονο συνελήφθησαν τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι προφυλακίστηκαν από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και κατηγορούμενος ήταν ο σημερινός πλέον έγκλειστος επικεφαλής αυτής της ομάδας (ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων) ο οποίος κατηγορείται ότι δωροδόκησε τους αστυνομικούς. Έχουν γίνει δηλαδή κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως επίσης στη Ρόδο υπήρξε αντιστοίχως διείσδυση και εξάρθρωση κάποιων δικτύων μέσα στην Αστυνομία που υποστήριζαν αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί, θα διερευνηθεί κάθε πλευρά αυτού του εγκληματικού δικτύου, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στον κρατικό μηχανισμό παρείχαν ποικιλοτρόπως υπηρεσίες στο συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο».

Χρυσοχοΐδης για «Παιδική Χαρά»: Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν από την έρευνα

Αναφορικά με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο υπουργός είπε: «Συνεχίζονται οι έρευνες, είναι στο ανακριτικό επίπεδο, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν από την έρευνα».



Για τις κλοπές χαλκού, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, έχουν γίνει ειδικές ομάδες για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Πρέπει να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα, δεν είναι τόσο εύκολο το να φτάσουμε σε έναν σκραπατζή».



Σχετικά με τους ανθρώπους που συνελήφθησαν για την υπόθεση της έκρηξης στην Πλάκα, είπε: «Νομίζω ότι όλοι αυτοί ήταν χρήστες ναρκωτικών άρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους, πρέπει κάθε μέρα να διαπράττουν κάποιο αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, είναι εξαρτημένοι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω και γιατί έχουν ανάγκη από τη δόση τους και άρα θα εγκληματήσουν, και γιατί την εγκληματικότητά τους… υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δούμε, όποιος είναι εξαρτημένος και κυκλοφορεί έξω θα εγκληματήσει, θα είναι παραβατικός».



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Όταν τον ρώτησαν: «Άρα θεραπευτικό κέντρο ή φυλακή;», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε: «Και τα δύο μαζί, κλειστό θεραπευτικό κέντρο. Αφού είναι άρρωστοι πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν ασθενείς, αλλά, ταυτόχρονα, και σαν εγκληματίες. Πρέπει να φτιάξουμε δομές για να εγκαταστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κρίμα που κυκλοφορούν στους δρόμους όλοι αυτοί, αφενός μεν για τους ίδιους αφετέρου δε, για τους πολίτες και γιατί αυξάνουν συνεχώς την παραβατικότητα».



Ερωτηθείς αν επιμένει στην απαγόρευση συγκεντρώσεων μετά τη συγκέντρωση Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, απάντησε: «Επιμένω. Θεωρώ ότι αυτό το γαϊτανάκι ότι πάνε οι Κασιδιάρηδες και καλούν σε συγκεντρώσεις, από την άλλη μεριά γίνονται αντι-συγκεντρώσεις, κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μπορεί η Αστυνομία να απαγορεύσει αυτές τις εκδηλώσεις».



Σχετικά με τον Κόμβο, ο υπουργός είπε: «Ο ΚΟΜΒΟΣ πάει όλο και καλύτερα. Έχουμε αναπτύξει μια συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκειμένου να βελτιώσουμε το σύστημα. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη, αλλά βλέπετε πια δεκάδες τροχονόμους στον δρόμο κάθε μέρα… Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια».



Ερωτηθείς αν ήταν αφύλακτα τα γραφεία του κ. Πλεύρη, διερωτήθηκε: «Γιατί πρέπει να φυλάμε τα γραφεία;»



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«Η Αστυνομία δεν είναι για να φυλάει τα γραφεία, είναι για να βρίσκεται κοντά στον κόσμο. Αυτοί που πήγαν στον κ. Πλεύρη και έβαλαν τη βόμβα θα συλληφθούν και θα συλληφθούν σύντομα, όπως συνελήφθησαν και οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη και θα πάνε και φυλακή για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να διαπραγματεύονται την ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι ζήτημα φύλαξης γραφείων, είναι ζήτημα εξάρθρωσης των εναπομεινάντων, των λειψάνων αυτής της παλιάς πραγματικότητας η οποία ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη χώρα και τη δημοκρατία», πρόσθεσε.