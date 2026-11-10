Χρυσοχοΐδης: Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις σε δύο χρόνια -Η αντιπολίτευση για το καλώδιο μου θυμίζει τον Κασιδιάρη - iefimerida.gr

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για τις επιχειρήσεις του Ελληνικού FBI και για το καλώδιο.

Ως «λάθος» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το «γιατί τώρα;» στις επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για υποθέσεις όπως της Pizza Fan και του «Χωριάτικου».

Όπως είπε, μιλώντας στο MEGA, «το ελληνικό FBI από τη μέρα που ιδρύθηκε, πριν από δύο χρόνια, έχει συλλάβει πάνω από 2.000 υπόπτους και κατηγορουμένους, έχουν προφυλακιστεί οι 800, έχουν εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».

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Όπως εξήγησε, «μια μεγάλη υπόθεση για να δεθεί σωστά και να υπάρχει σωστή δικογραφία χρειάζονται τεράστιες έρευνες, οικονομική και αστυνομική διείσδυση, επισυνδέσεις, διεθνή συνδρομή. Οι έρευνες συνεχίζονται για πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι απλώς φορολογικές απάτες, με την έννοια του διοικητικού δικαίου, αλλά εγκληματικά δίκτυα που κάνουν απάτες και είναι αδίκημα».



Σχετικά με το σημείωμα που είχε αφήσει ο «Mr. Χωριάτικο» λίγο πριν από τη σύλληψή του, ανέφερε ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά και σημείωσε ότι δεν έχει καμία εμμονή μαζί με τον κατηγορούμενο, αλλά τόνισε ότι «η υπηρεσία αποτελείται από ανθρώπους με μεγάλη αξία, αφοσιωμένους, ικανούς και θα γίνουν ακόμα πιο ωφέλιμοι και χρήσιμοι.

Οι επίορκοι και διεφθαρμένοι θα ανακαλύπτονται. Πριν 7-8 μήνες στη Μύκονο υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση, 4 αστυνομικοί είναι προφυλακισμένοι», σημείωσε για τη διαφθορά.

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Σχετικά με το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι είναι μία μεγάλη υπόθεση η οποία υπάγεται στην ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τις απάτες, συμπλήρωσε ότι «έρχονται με φόρα στο διαδίκτυο και πρέπει να θωρακιστούμε και άλλο. Έχουμε συστήσει μια αρχή με σημείο αναφοράς το FBI, συμμετέχουν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, είμαστε στην αρχή ακόμα, πρέπει να τρέξουμε γιατί το έγκλημα και οι απατεώνες είναι πιο μπροστά. Για οποιαδήποτε υπόνοια για κάτι εγκληματικό πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι Αρχές».

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Αναφορικά με τις ρευματοκλοπές, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι η ΕΛΑΣ «ξηλώνει» κάθε μέρα χιλιόμετρα καλωδίων. Αυτό συμβαίνει σε καταυλισμούς Ρομά, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις που προχωρούν σε ρευματοκλοπές.

«Υπάρχουν δεκάδες συλλήψεις, κάνουμε συλλήψεις για τον χαλκό και το ρεύμα και τις καταστροφές που μπορεί να κοστίσουν. Εργαζόμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε.

Δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις: Στους κλέφτες του χαλκού και στα σκραπατζίδικα, για να εντοπιστούν όλοι».

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Αναφορικά με τις μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, τόνισε ότι «η Αστυνομία δεν είναι στο Πανεπιστήμιο. Μόνο όταν καλείται πρέπει να μπαίνει στα πανεπιστήμια. Όποιος βιαιοπραγεί, σε λίγες μέρες ή βδομάδες, συλλαμβάνεται».

Για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας είναι πλέον μεμονωμένα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε και στο «καυτό» θέμα των ημερών με το καλώδιο.

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«Οι φωνές της αντιπολίτευσης για το καλώδιο μου θυμίζει Κασιδιάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Είναι ένα ζήτημα οικονομικό από τη μια πλευρά ενεργειακό, αλλά και θέμα ασφάλειας και ενεργειακό. Και αυτό θα το κάνουμε. Τα υπόλοιπα που ακούγονται περί παραχωρήσεων, ό,τι μπορεί να ακούσει κανείς, θα μπορούσε να είναι κάτι κρυφό; Όταν υπάρχει απέναντι μια χώρα η οποία ισχυρίζεται ότι αυτά είναι δικά της, ότι διεκδικεί εκεί δικαιώματα;

Και θα έλεγε ενδεχομένως ότι εμείς το κάναμε αυτό και πήραμε την άδειά τους, ότι εν πάση περιπτώσει το έκαναν κατόπιν δικού τους νεύματος, είτε ισχυρού είτε όχι, και μας επέτρεψαν να βάλουμε το καλώδιο; Σοβαρά; Δηλαδή αυτό είναι κρυφό;

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Και θα μείνει κρυφό, αν υπάρχει κάτι, το οποίο είναι στο πλαίσιο της διπλωματίας, των διμερών σχέσεων ή των τριμερών σχέσεων με τη Γαλλία; Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση; Δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά.

Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση για να γίνεται, ενώ υπάρχουν άλλα προβλήματα που θα μπορούσε η αντιπολίτευση να ασχοληθεί και να κρίνει την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.