Χρυσοχοΐδης: Οι δράστες των επεισοδίων στο ΕΚΠΑ θα εντοπιστούν πολύ σύντομα και θα συλληφθούν - iefimerida.gr

Οι Αρχές θα εντοπίσουν πολύ σύντομα και θα συλλάβουν τους δράστες των πρόσφατων επεισοδίων στο ΕΚΠΑ, τόνισε, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την υπόθεση της ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα που συγκεντρώνονταν για άρρωστα παιδιά, ο κ. Χρυσοχοΐδης απαντώντας για το ποιος φταίει για τις «απαράδεκτες εικόνες» των επεισοδίων στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ σημείωσε:

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«Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το έχουμε τονίσει εδώ και χρόνια. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν αξιόποινες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια, τότε οι πράξεις αυτές διερευνώνται με βάση την ποινική δικονομία, τον ποινικό νόμο και τον εντοπισμό υπόπτων και κατηγορουμένων για οποιοδήποτε φαινόμενο είναι ενάντια στο νόμο.

» Μ' αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι επιτέθηκαν πριν από δυο μέρες σε φοιτητές την ώρα που συνεδρίαζαν και είχαν γενική συνέλευση, προφανώς θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως γίνεται πάντα. Και κανείς απ' όσους προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν μένει ατιμώρητος.

» Δείτε λίγο τα αποτελέσματα παρόμοιων συμπεριφορών και θα αντιληφθείτε τι εννοώ. Πολύ σύντομα, λοιπόν, από τις Αρχές θα εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι βιαιοπράγησαν με κίνδυνο ακόμη και ζωής απέναντι στους φοιτητές».

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Έχουν ληφθεί αποφάσεις, έχουν ψηφιστεί νόμοι και αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή τους. Εννοώ τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία προχωράει το υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή τους. Επίσης όλος ο εξοπλισμός ο αναγκαίος, έτσι ώστε να μην είναι ελεύθερη στον οποιοδήποτε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, αυτά τα οποία εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία, σας τα απάντησα».

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Υπογράμμισε, δε, ότι «το υπουργείο Παιδείας κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει ελεγχόμενη πια η πρόσβαση των φοιτητών στα πανεπιστήμια και του οποιουδήποτε επισκέπτη».

ΑΠΕ - ΜΠΕ